Na dobre i na złe, odcinek 933: Nowy lekarz w Leśnej Górze! To on zajmie miejsce chorego Trettera? – ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 933 - środa, 13.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 933 odcinku „Na dobre i na złe” do Leśnej Góry przyjedzie wybitny specjalista z Kazachstanu, Aleksander Zagajewski! Ceniony chirurg dziecięcy oraz hepatolog zjawi się tam nie bez przyczyny, gdyż będzie miał przeprowadzić skomplikowaną operację przełyku u małego Kazia. I nic dziwnego, gdyż po śmierci Oleny (Tetiana Malkova) i w wyniku gorszego samopoczucia Trettera, przez które Stefan nie będzie już w stanie operować nie będzie miał kto, podjąć się takiego zabiegu u malutkiego pacjenta z oddziału pediatrycznego. Ale na szczęście w 933 odcinku „Na dobre i na złe” pojawi się wybawienie w postaci światowej sławy chirurga, którego w polskim szpitalu serdecznie powita sam Andrzej Falkowicz (Michał Żebrowski).

Aleksander Zagajewski zostanie w Leśnej Górze na dłużej w 933 odcinku „Na dobre i na złe”!

Tym bardziej, że w 933 odcinku „Na dobre i na złe” jego przyjaciele będą skupieni, na czymś zupełnie innym. A mianowicie 25-leciu pracy Trettera w Leśnej Górze, które postanowią uczcić w wyjątkowy sposób, ale niestety nie będzie im to dane, gdyż serce Stefana po prostu nie wytrzyma ze stresu i zmęczenia i lekarz dostanie zawału! W 933 odcinku „Na dobre i na złe” Tretter przejdzie operację, co będzie wiązało się z jego dłuższą nieobecnością na oddziale. O ile oczywiście, chory i wiekowy Stefan ją przeżyje. A to będzie oznaczało, że oddział pediatryczny znajdzie się nagle bez lekarza i wówczas dla Zagajewskiego otworzy się furtka do pozostania w Leśnej Górze na dłużej! I już zdradzamy, że tak właśnie się stanie, gdyż Aleksander faktycznie zostanie w szpitalu!

Kolejne zmiany personalne w Leśnej Górze w 933 odcinku „Na dobre i na złe”!

A to będzie równoznaczne z tym, że w 933 odcinku „Na dobre i na złe” w Leśnej Górze zajdą kolejne zmiany personalne! I tuż po śmierci Oleny, licznych odejściach z Hanią (Marta Żmuda Trzebiatowska), Miłoszem (Mikołaj Roznerski) i Mazurem (Igor Michalski) na czele czy wyjeździe Radwana (Mateusz Damięcki) w szpitalu pojawią się kolejna nowa osoba po Idze (Anna Szymańczyk) i Glorii (Aleksandra Grabowska), która zmieni specjalizację z kardiologii na internę. I w 933 odcinku „Na dobre i na złe” będzie nią właśnie pediatra i hepatolog Aleksander Zagajewski! Ale na tym zmiany kadrowe w Leśnej Górze wcale się nie skończą!