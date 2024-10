Na dobre i na złe, odcinek 933: Tretter umrze?! Dostanie zawału w trakcie swojego 25-lecia pracy w Leśnej Górze – ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 933: Nowy lekarz w Leśnej Górze! To on zajmie miejsce chorego Trettera? – ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 933 - środa, 13.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 933 odcinku „Na dobre i na złe” minie 25 lat, odkąd Tretter będzie pracował w Leśnej Górze! Stefan będzie ostatnim lekarzem ze starej gwardii, na którego młodsi koledzy i koleżanki wciąż będą patrzeć z podziwem i darzyć go niezwykłym szacunkiem. I nie inaczej będzie w 933 odcinku „Na dobre i na złe”, kiedy w specjalny sposób postanowią uczcić jego jubileusz. Współpracownicy, a zarazem przyjaciele ordynatora pediatrii z Aliną (Katarzyna Skrzynecka) na czele przygotują dla niego niezwykłą niespodziankę i zamówią okazały tort, którego Tretterowi niestety nie będzie dane spróbować! Ani nawet świętować ze swoimi najbliższym…

Serce Stefana nie wytrzyma w 933 odcinku „Na dobre i na złe”!

Wszystko przez to, że w 933 odcinku „Na dobre i na złe” chory Stefan znów gorzej się poczuje. Przypomnijmy, że Tretter już od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi, które za wszelką cenę próbował ukryć przed swoimi kolegami. Lekarz mierzył się z zaburzeniami równowagi, złym samopoczuciem, dużymi skokami ciśnienia, silnymi bólami głowy, a także atakami paniki. I choć wówczas Stefan sam się przeraził i to do tego stopnia, że zjawił się nawet u kontrolnych badaniach u Begera (Tomasz Ciachorowski), a Fisher wprowadziła się do niego, aby mieć nad nim kontrolę tym bardziej, gdy odkryła, że Tretter cierpi jeszcze na bezdech senny, to jednak nie zdecydował się nic z tym zrobić. I niestety w 933 odcinku „Na dobre i na złe” to się na nim zemści, gdyż jego serce już nie wytrzyma z nadmiaru stresu i zmęczenia!

Śmierć Trettera w 933 odcinku „Na dobre i na złe”?!

W 933 odcinku „Na dobre i na złe” Tretter dostanie zawału serca w swoim gabinecie! Stefan nie zdoła sięgnąć po telefon i upadnie na ziemię ku ogromnemu przerażeniu Aliny! Oczywiście, Fisher wraz z pielęgniarkami od razu ruszą mu na pomoc, ale konieczna okaże się operacja. Czy w 933 odcinku „Na dobre i na złe” Tretter ją przeżyje? A może Stefan umrze i to jeszcze na dodatek w Leśnej Górze, gdzie spędził swoje ostatnie 25-lecie? Czy przepiękny jubileusz zamieni się w tragedię, którą wszyscy także zapamiętają do końca życia? Tego dowiemy się już niebawem!