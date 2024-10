Na dobre i na złe, odcinek 932: Marcin nie przyzna Damianowi, że jest jego synem! Tak spłaci swój dług u Słomy

"Na dobre i na złe" odcinek 932 - środa, 6.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 932 odcinku "Na dobre i na złe" Marcin odbierze wyniki badań DNA, które nie pozostawią żadnych złudzeń, że Damian jest jego synem. Molenda natychmiast pochwali się swoim odkryciem zszokowanemu Słomie, który jak podaje swiatseriali.interia.pl zacznie go błagać, aby nic nie mówił młodemu Słomczyńskiemu. Wówczas w 932 odcinku "Na dobre i na złe" anestezjolog znajdzie się w kropce, ale przyjaciel nagle wysunie taki argument, że już nie będzie miał żadnych wątpliwości, jak powinien zachować się w tej sytuacji.

- Co chcesz zrobić? - zapyta Słoma.

- Nie wiem. Dlatego przyszedłem - przyzna Molenda.

- Błagam cię, Marcin, nie odbieraj mi syna! Ty masz wszystko, szczęśliwą rodzinę, żonę i córkę, a ja mam tylko jego. Bez Damiana nie będę miał nic, moje życie straci sens - zaapeluje przyjaciel, po czym mu wypomni - Marcin, masz u mnie dług! Proszę, nie mów mu tego. Dla jego dobra!

Marcin okłamie Damiana w sprawie ojcostwa w 932 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 932 odcinku "Na dobre i na złe" Damian zaprosi Marcina na spam poetycki, w którym sam także weźmie udział. Oczywiście, Molenda przyjmie jego zaproszenie, tym bardziej, gdy już będzie pewien, że to faktycznie jego syn, a jego występ zrobi na nim ogromne wrażenie.

- Zależy mi, żebyś był. Chyba tyle możesz zrobić? - zapyta Damian, na co Marcin oczywiście przystanie i wcale nie pożałuje.

Ale mimo tego w 932 odcinku "Na dobre i na złe" nie powie mu prawdy o ojcostwie i zgodnie z wolą Słomy okłamie go, że to nie on jest jego biologicznym ojcem, czym mocno go dotknie. Ale oczywiście chłopak nie da tego po sobie poznać.

- Nie jestem twoim ojcem... - skłamie Marcin.

Damian załamie się, gdy dowie się, że nie jest synem Molendy w 932 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 932 odcinku "Na dobre i na złe" młody Słomczyński ani słowem nie skomentuje newsa od Molendy i zacznie tłumić emocje, które eksplodują dopiero po powrocie do domu. Wówczas Damian zaleje się łzami i powie o wszystkim Słomie, który oczywiście zacznie pocieszać "syna", ale w środku odetchnie z ulgą, gdyż w 932 odcinku "Na dobre i na złe" Marcin faktycznie spełni jego prośbę i w ten sposób spłaci u niego swój dług z przeszłości.

- Gadałem z Molendą... Zrobił test DNA - zacznie Damian.

- I co? - zainteresuje się Słoma.

- Nie jest moim ojcem - odpowie rozżalony chłopak.

- To nic, synku, to nic... Będziemy sobie razem. Będzie jak dawniej - zapewni go "ojciec".