Na dobre i na złe, odcinek 932: Dominika w szoku! Dowie się, że Damian jest synem Marcina, kiedy zjawi się w jej gabinecie?

"Na dobre i na złe" odcinek 932 - środa, 6.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 932 odcinku "Na dobre i na złe" do gabinetu Dominiki wkroczy Damian, który od jakiegoś czasu próbuje poradzić sobie z tajemnicami swojej przeszłości. Nieświadomy tego, co odkrył Marcin, młody chłopak nie domyśli się, że prawda o jego ojcu już jest znana. Marcin, po odebraniu wyników testu DNA, będzie miał do podjęcia trudną decyzję - czy powiedzieć Damianowi, że jest jego ojcem? Dominika, choć na początku będzie zaskoczona obecnością Damiana, jeszcze nie wie, jak wielki szok czekać ją będzie za chwilę. Czy w 932 odcinku "Na dobre i na złe" ta niespodziewana wizyta zmieni życie Dominiki na zawsze?

Szokujące wyniki testu DNA w 932 odcinku "Na dobre i na złe" zmienią wszystko!

Dominika w 932 odcinku "Na dobre i na złe" podczas swojej codziennej pracy w szpitalu będzie musiała zmierzyć się z niespodziewanym pojawieniem się Damiana. Jednak to, co dla niej będzie jedynie kolejnym nieprzyjemnym spotkaniem, w rzeczywistości będzie preludium do odkrycia, które zmieni wszystko. Marcin, nie mówiąc nikomu ani słowa, już wcześniej zdecydował się na przeprowadzenie testów DNA. Kiedy otrzyma wyniki, będzie w szoku - Damian to naprawdę jego syn! Ale co najciekawsze, Damian nie będzie miał pojęcia o tych wynikach.

Marcin w 932 odcinku "Na dobre i na złe" dowie się, że Damian jest jego synem! Wyzna mu prawdę?

Marcin w końcu pozna wynik testu DNA, jednak lekarz długo nie będzie wiedział, co z tym zrobić. Na domiar złego Molenda będzie walczyć z trudnym przypadkiem nastolatki, której infekcja zmieni się w groźną sepsę. Właśnie w tym chaosie zawodowym pojawi się Damian, zupełnie nieświadomy tego, co Marcin odkrył. Czy Dominika połączy te fakty i sama zorientuje się, jaka tajemnica skrywa się za relacją Damiana i Marcina? Czy Marcin wyzna Damianowi, że ten od samego początku miał rację, że jest jego dzieckiem? Czy Dominika wreszcie pozna prawdę? Przekonamy się wkrótce!