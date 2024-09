Na dobre i na złe, odcinek 925: Marcin pogoni Damiana. Nie pozwoli, by syn Słomy skrzywdził jego rodzinę! - ZDJĘCIA

"Kilka miesięcy temu ojciec, to znaczy ten ojciec, którego do tej pory miałem, o mało nie zszedł w szpitalu. Podobno wkładali go do worka z lodem, bo się zagotował czy coś. Lekarze odratowali go jak na filmie nadludzkim wysiłkiem, w każdym razie jakoś się pozbierał. I wtedy okazało się, a właściwie wyjaśniło, dlaczego zawsze czułem się obcy. Bo pojawił się mój prawdziwy... nie, nie "prawdziwy" biologiczny tatuś..." - wymyśli na szybko Damian.