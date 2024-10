Na dobre i na złe, odcinek 928: Koniec Molendy i Dominiki? Przez Damiana nie będzie w stanie dłużej mu ufać - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 924 - środa, 11.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 928 odcinku "Na dobre i na złe" Damian, który wciąż jest przekonany, że jest biologicznym synem Marcina, będzie kontynuował swoje manipulacje, by zniszczyć życie Molendy. Jego działania będą coraz bardziej niebezpieczne i przemyślane. Damian już wcześniej zaczął się zbliżać do Dominiki, udając przyjaciela i zyskując jej zaufanie. Teraz, w 928 odcinku "Na dobre i na złe", Damian pójdzie o krok dalej - wykorzysta jej wątpliwości, by przekonać ją, że Marcin nie jest człowiekiem godnym jej zaufania.

Już wcześniej Damian stosował podstępne zagrania, by wkraść się w łaski Dominiki. Przypomnijmy, że w 925 odcinku "Na dobre i na złe" zainicjował spotkanie z nią w jej gabinecie terapeutycznym, by zyskać przewagę nad Marcinem. W 928 odcinku "Na dobre i na złe" Damian zdecyduje się na jeszcze bardziej radykalny krok - opowie Dominice o tym, jak brutalnie potraktował go Molenda, który w przypływie gniewu rzekomo pobił go do nieprzytomności. Dla Dominiki, która do tej pory widziała w Marcinie oparcie, będzie to ogromny szok.

Molenda straci nad sobą kontrolę w "Na dobre i na złe"

W 928 odcinku "Na dobre i na złe" Marcin, nie mogąc znieść presji i ciągłych prowokacji ze strony Damiana, w końcu straci nad sobą panowanie. Emocje wezmą górę, a anestezjolog dopuści się aktu przemocy, którego konsekwencje będą druzgocące? Zdaniem Damiana wściekłość, którą Molenda czuł od dawna, znajdzie swoje ujście w fizycznej konfrontacji z nim, jednak nie będziemy mogli mieć pewności, czy Molenda rzeczywiście posunął się tak daleko. Damian postanowi wykorzystać tę sytuację na swoją korzyść i w 928 odcinku "Na dobre i na złe" opowie Dominice o wszystkim, przedstawiając Marcina jako brutalnego i niepanującego nad sobą mężczyznę.

Dominika, znając Molendę, nie będzie w stanie zrozumieć, jak mogło dojść do takiej sytuacji. Zaufanie, które budowała wobec swojego partnera, zacznie się kruszyć. Damian umiejętnie podsyci jej wątpliwości, sprawiając, że Dominika zacznie zastanawiać się, czy Marcin naprawdę jest człowiekiem, któremu może zaufać. W 928 odcinku "Na dobre i na złe" ta konfrontacja doprowadzi do poważnego kryzysu w ich relacji.

Czy Dominika zdecyduje się odejść od Marcina w "Na dobre i na złe"?

Czy Damian w 928 odcinku "Na dobre i na złe" skutecznie zniszczy obraz Marcina, jaki Dominika miała w swojej głowie, a wyznanie o przemocy wprowadzi ją w stan szoku? Ukochana Molendy zacznie zastanawiać się, czy jest w stanie żyć z kimś, kto dopuścił się takiego czynu, i czy może zaufać mu na nowo. W tym momencie Damian będzie blisko osiągnięcia swojego celu - oddzielenia Dominiki od Marcina i zyskania kontroli nad ich życiem. W 928 odcinku "Na dobre i na złe" Molenda spróbuje wytłumaczyć swoje zachowanie, jednak Dominika będzie miała poważne wątpliwości, czy to wystarczy, by kontynuować ich związek.