Na dobre i na złe odcinek 928: Pobity Damian postawi Molendzie ultimatum! Wreszcie wyda się, że to jego syn? - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 928: Marcin pobije Damiana do nieprzytomności? Molenda straci nad sobą panowanie

"Na dobre i na złe" odcinek 928 - środa, 9.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 928 odcinku "Na dobre i na złe" Damian nie posłucha ostrzeżeń Marcina i znów zacznie nachodzić jego rodzinę. Słomczyński zdecyduje się przeprosić Dominikę za ostatnią sytuację z owieczką Emilki (Nadia Hamouda), ale sparaliżowana strachem Kwietniewska nawet nie będzie w stanie z nim rozmawiać. Wówczas Molenda powtórzy swój apel, ale niestety zbuntowany chłopak nic sobie z tego nie zrobi, czym tylko dodatkowo zdenerwuje anestezjologa. Szczególnie, że w 928 odcinku "Na dobre i na złe" jego ukochana będzie miała wyrzuty sumienia pod kątem nastolatka i to do tego stopnia, że jednak zdecyduje mu się pomóc. I choć Marcinowi uda się uprosić ją, aby tego nie robiła, to jednak Damian nie pozwoli im o sobie zapomnieć!

Molenda pobije Damiana w 928 odcinku "Na dobre i na złe"?

Wszystko przez to, że kilka godzin później w 928 odcinku "Na dobre i na złe" ciężko pobity nastolatek trafi na SOR w Leśnej Górze, czym mocno zszokuje Dominikę. Tym bardziej, gdy Damian zasugeruje, że za wszystkim stoi Molenda!

- Nie będę z panią już więcej rozmawiał. Pan Molenda wystarczająco dobitnie się wyraził - cytuje jego słowa swiatseriali.interia.pl.

Oczywiście, w 928 odcinku "Na dobre i na złe" Dominika od razu postanowi to sprawdzić i zdecyduje się rozmówić ze swoim ukochanym. A gdy Marcin usłyszy, że Damian oskarżył go o pobicie, to wpadnie w szał!

- Przeskrobałem coś? - zapyta zaskoczony Marcin.

- Wiesz, że Alina przyjęła dziś pobitego chłopaka? - odpowie pytaniem na pytanie Dominika.

- A powinienem? - dopyta Molenda.

- To Damian. Damian Słomczyński... - wyzna Kwietniewska, czym dopiero zszokuje ukochanego - Błagam, powiedz, że to nie ty...

Marcin odkryje, że Damian jest jego synem w 928 odcinku "Na dobre i na złe"?

W 928 odcinku "Na dobre i na złe" Marcin natychmiast zabierze Damiana w ustronne miejsce i postanowi ostatecznie się z nim rozmówić. Jednak ich rozmowa wcale nie przebiegnie tak, jak będzie tego oczekiwał. A to dlatego, że zbuntowany nastolatek zacznie mu się stawiać i prowokować, czym powoli zacznie go już wyprowadzać z równowagi.

- Powiedziałem, że masz więcej nie rozmawiać z moją żoną - przypomni mu Marcin.

- To nie ty decydujesz, co będę robić, a co nie - syknie Damian.

- Dlaczego powiedziałeś Dominice, że cię pobiłem? - zapyta Molenda.

- Sama wyciągnęła takie wnioski. Wygląda na to, że żona ci nie ufa... - odburknie nastolatek.

- Najpierw kradniesz zabawkę mojej córki, zjawiasz się pod moim domem, ale to? - zdenerwuje się anestezjolog.

- Sam jesteś sobie winien, doktorze Molenda... Możesz sobie udawać teraz kogoś innego, ale Słoma mi o tobie opowiadał. Byłeś szują i szują zostaniesz - chłopak zacznie go prowokować.

- Nie pozwolę ci się sprowokować! - powie stanowczo Marcin.

W tym momencie w 928 odcinku "Na dobre i na złe" Damian posunie się już do ostateczności, czym sprawi, że Marcin już nie wytrzyma! Tym bardziej, że chłopak postawi mu ultimatum, które będzie mogło wiele zmienić!

- Chciałoby się powiedzieć, że nie możesz mi rozkazywać, bo nie jesteś moim ojcem, ale... - zacznie Słomczyński, ale Molenda wejdzie mu w słowo - Bo nie jestem! Nie wiem, co sobie ubzdurałeś.

- Nie? To proszę bardzo. Zróbmy badania DNA - zaproponuje Damian, po czym Molenda uda się do łazienki, aby nieco ochłonąć. Marcin przemyje twarz zimną wodą i gdy już nieco się uspokoi, to poprosi pielęgniarkę, aby pobrała chłopakowi krew. I gdy nie będzie patrzeć, umoczy w nim patyczek kosmetyczny i weźmie ze sobą. Czy wówczas wyda się, że to rzeczywiście jego syn? Przekonamy się już niebawem!