Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 928: Marcin pobije Damiana do nieprzytomności? Molenda straci nad sobą panowanie

W 928 odcinku "Na dobre i na złe" Damian (Borys Otawa), syn Słomy (Adam Graczyk), znowu zacznie prześladować rodzinę Molendy (Filip Bobek), a ten nie wytrzyma presji. Czy Marcin straci panowanie nad sobą i brutalnie pobije chłopaka, doprowadzając go do stanu krytycznego? Sytuacja w szpitalu w Leśnej Górze stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy brutalnie pobity Damian w 928 odcinku "Na dobre i na złe" trafi pod opiekę lekarzy, a wszystko to przez konflikt, który Molenda może przypłacić nie tylko swoją karierą, ale i życiem prywatnym! Jak zakończy się ten konflikt? Szczegóły zdradzamy poniżej!