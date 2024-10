Na dobre i na złe, odcinek 928: Pobity Damian wyjawi Dominice, że tak załatwił go Marcin! Ukochana Molendy nigdy mu nie wybaczy? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 927 - środa, 9.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Już w 928 odcinku "Na dobre i złe" zobaczymy kolejne spotkanie Molendy z Damianem. Chłopak nie przestanie nękać anasyezjtolaga i zrobi wszystko, by ten w końcu wykonał test na ojcostwo. Poranna rozmowa nie zakończy się jednak dobrze, ponieważ pewny siebie nastolatek doprowadzi Molendę do wybuchu złości, przez co lekarz niemalże straci nad sobą panowanie.

Po kilkunastu godzinach Damian zjawi się w szpitalu, jednak tym razem będzie już ciężko pobity! W 928 odcinku "Na dobre i na złe" chłopak trafi pod opiekę doktor Fisher, która wezwie na SOR Dominikę. Psycholożka widząc obrażenia młodego pacjenta, będzie w kompletnym szoku.

Damian wyzna Dominice w "Na dobre i na złe", że został pobity przez Molendę

W 928 odcinku "Na dobre i na złe" Damian zdradzi Dominice, że został pobity przez Marcina i to właśnie dzięki niemu tak teraz wygląda. Wyznanie młodego chłopaka sprawi, że Dominika niemalże w tej samej chwili zdecyduje się na szczerą rozmowę z ukochanym. Czy to dotkliwe pobicie rzeczywiście okaże się sprawką Molendy? Fakt w trakcie wcześniejszej rozmowy puszczą lekarzowi hamulce, ale czy aż do tego stopnia?

Ostra rozmowa Molendy i Damiana w 928 odcinku "Na dobre i na złe". Da mu w końcu spokój?

Gdy tylko Damian usłyszy w 928 odcinku "Na dobre i na złe", jakie oskarżenia padły w jego kierunku nie będzie w stanie w to uwierzyć. Od razu postanowi skonfrontować się z Damianem i zapyta go wprost, dlaczego ten tak bezczelnie oszukał Dominikę. Molenda po raz kolejny straci cierpliwość do nastolatka i wygarnie mu wszystko, co o nim myśli.

- Dlaczego powiedziałeś Dominice, że cię pobiłem?! - Sama wyciągnęła takie wnioski. Wygląda na to, że żona ci nie ufa… - Najpierw kradniesz zabawkę mojej córki, zjawiasz się pod moim domem, ale... to?! - Sam jesteś sobie winien, doktorze Molenda… Możesz sobie udawać teraz kogoś innego, ale Słoma mi o tobie opowiadał. Byłeś szują i szują zostaniesz!