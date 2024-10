Na dobre i na złe, odcinek 931: Agata uratuje Glorię przed Begerem! Jej kochanek przejmie nad nią opiekę

"Na dobre i na złe" odcinek 931 - środa, 30.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 931 odcinku "Na dobre i na złe" Gloria zostanie w Leśnej Górze, ale tylko dzięki Agacie! Przypomnijmy, że po zerwaniu zaręczyn z Begerem i ostatecznym odrzuceniu Maksa, kardiochirurg postanowił słono zemścić się na swojej kochance, która nie odwzajemniła jego uczuć. Do tego stopnia, że aż wyrzucił ją nie tylko ze swojego oddziału, ale także i całego szpitala, gdyż poinformował dyrektorkę o jej wymówieniu. Tyle tylko, że w 931 odcinku "Na dobre i na złe" Woźnicka go nie przyjmie i pozwoli zostać lekarce w szpitalu. Ale już oczywiście nie na oddziale kardiochirurgicznym Begera, gdzie nie miałaby już czego szukać, a na SOR-ze, gdzie będzie mogła liczyć nie tylko na jej wsparcie.

Gloria zmieni specjalizację w 931 odcinku "Na dobre i na złe"?

W 931 odcinku "Na dobre i na złe" Krasucka będzie mogła liczyć na wsparcie nie tylko Woźnickiej, ale także i Oliwii (Irmina Liszkowska), która była świadkiem wyrzucenia jej ze szpitala przez Begera. Ale to nie wszystko, gdyż z pomocną dłonią wyjdzie do niej także obecny kochanek dyrektorki, Rafał Konica (Robert Koszucki), który po odejściu Hani Sikorki (Marta Żmuda Trzebiatowska) zostanie na oddziale ortopedycznym zupełnie sam. Dlatego w 931 odcinku "Na dobre i na złe" zaoferuje jej specjalizację także i u siebie i od tak będzie gotowy ją przyjąć. Ale póki co Gloria zostanie na internie, gdzie wspólnie ze swoim byłym kochankiem, Tadkiem (Marcin Urbanke) zajmą się ofiarami wypadku drogowego, wśród których będzie także pijany policjant!

Krasucka wyjedzie do Wiednia w 931 odcinku "Na dobre i na złe"?

Jednak w 931 odcinku "Na dobre i na złe" propozycję Glorii złoży nie tylko Rafał, ale także światowej sławy profesor Norbert Sokołek (Dariusz Niebudek), który zjawi się w Leśnej Górze aż z Austrii na specjalne wezwanie jednego z bogatych pacjentów. Kardiochirurg będzie miał przeprowadzić u niego operację wszczepienia bajpasów swoją nowatorską metodą, gdyż z powodów oszustw finansowych milioner Gabriel (Leszek Abrahamowicz) nie będzie mógł opuścić kraju. W przeciwieństwie do Glorii, która w 931 odcinku "Na dobre i na złe" także wpadnie w oko światowej sławy profesora. Do tego stopnia, że zaoferuje on jej rezydenturę w swojej klinice we Wiedniu. Ale czy Krasucka przyjmie jego propozycję? Tym bardziej, gdy dowie się od Oliwii, że Sokołek podobnie jak Beger, słynie z tego, że ma lepkie ręce! Przekonamy się już niebawem!