Na dobre i na złe, odcinek 931: Szokująca awantura w Leśnej Górze! Starcie Begera z prof. Sokołkiem wstrząśnie szpitalem

"Na dobre i na złe" odcinek 931 - środa, 30.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 931 odcinku "Na dobre i na złe" prof. Sokołek przybędzie do Leśnej Góry w wielkim stylu, sprowadzony przez milionera Gabriela. Jego zadaniem będzie przeprowadzenie skomplikowanej operacji bajpasów, wykorzystując swoją nowatorską metodę. Jednak już na starcie napotka opór ze strony prof. Maksa Begera, który nie pozwoli Sokołkowi działać bez kontroli! Jak podaje światseriali.interia.pl, Beger nie zamierza oddać prowadzenia operacji i szybko wytknie rywalowi, że jego metoda jest nie tylko ryzykowna, ale również znacznie droższa.

- Z całym szacunkiem, ale robiłem już takie operacje. - Wierzę, ale zapewne za pomocą robota. - Jestem odmiennego zdania. (...) To mój pacjent. - Ale mój oddział. Nie pozwolę panu ryzykować życia i zdrowia pacjenta.

Oliwa w „Na dobre i na złe” ujawni mroczne sekrety Sokołka

W 931 odcinku "Na dobre i na złe" napięcie w sali operacyjnej jeszcze wzrośnie, gdy do gry wkroczy Oliwia! Ona nie tylko stanie po stronie Begera, ale także przypomni Sokołkowi jego skandaliczne zachowania z przeszłości. Oliwia bez skrupułów wypomni profesorowi, jak zachowywał się wobec studentek, co doprowadzi do kolejnego spięcia.

- Panie profesorze. Co innego, kiedy pan nie przestrzega granic studentek i zachowuje się wobec nich niewłaściwie, a co innego kiedy, myśląc, że jest pan bezkarny, skrzywdzi pan pacjenta…