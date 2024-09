Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 924: Beger awansuje na ordynatora! Profesor Mazur zrezygnuje ze stanowiska i zwolni się jego miejsce!

W 924 odcinku "Na dobre i na złe" widzowie będą świadkami prawdziwej rewolucji na oddziale! Profesor Mazur (Igor Michalski) niespodziewanie postanowi zrezygnować ze swojej funkcji ordynatora oraz opuścić posadę chirurga. To wydarzenie otworzy drzwi do wielkiej kariery Maksa Begera (Tomasz Ciachorowski), który będzie gotów na ogromny awans. W 924 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie się walka o fotel ordynatora, a Agata (Emilia Komarnicka) zrobi wszystko, by to jej wybrany kandydat, Maks, stanął na czele oddziału. Jak potoczą się losy szpitala w Leśnej Górze po tej nieoczekiwanej decyzji? Poznaj szczegóły!