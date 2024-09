Na dobre i na złe, odcinek 926: Wściekły Beger zwolni Glorię dyscyplinarnie?! Dostanie szału, gdy dowie się, że ta przeprowadziła operację bez jego zgody!

"Na dobre i na złe" odcinek 926 - środa, 25.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W nadchodzącym odcinku serialu "Na dobre i na złe" relacja pomiędzy Glorią a Maksem zostanie wystawiona na prawdziwą próbę. Beger, jako ordynator, nie toleruje żadnych uchybień w procedurach, a tym bardziej działań podejmowanych za jego plecami. Gdy dowie się, że Krasucka, bez jego wiedzy, postanowi przeprowadzić skomplikowaną operację, wybuchnie niepohamowanym gniewem. W 926 odcinku "Na dobre i na złe" Beger nie będzie w stanie powstrzymać swoich emocji. Czy to oznacza koniec jej kariery w Leśnej Górze oraz przede wszystkim ich miłości?

Gloria podejmie się operacji bez zgody Begera! Wyleci przez to z pracy?

Pod nieobecność Begera, Gloria podejmie decyzję, która może okazać się najgorszym wyborem jej życia. Bez jego nadzoru przeprowadzi ryzykowną operację, co doprowadzi do skandalu na oddziale. W 926 odcinku "Na dobre i na złe" Maks natychmiast dowie się o tym, co zrobiła Krasucka, a jego reakcja będzie pełna furii. Czy jej decyzja o samodzielnym działaniu zakończy się utratą pracy? W szpitalu wszyscy będą szeptać o tym, co się wydarzyło, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta.

Zaręczyny pod znakiem zapytania?

Relacja Glorii i Begera od dłuższego czasu będzie pełna napięć. Zdradzamy, że w 924 odcinku "Na dobre i na złe" zobaczymy ich zaręczyny, które nie będą pozbawione wątpliwości. Gloria zacznie się zastanawiać, czy Maks naprawdę kocha ją, czy oświadczy się jedynie dla ratowania swojej reputacji, jako że ich romans wywołał sporo kontrowersji w Leśnej Górze​. Teraz, gdy Beger dowie się o jej samodzielnej decyzji w sprawie przeprowadzenia poważnej operacji, ich związek może zostać wystawiony na najcięższą próbę. W 926 odcinku "Na dobre i na złe" możemy spodziewać się, że Maks zacznie kwestionować wszystko, co łączy go z Glorią - zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Gloria postawi wszystko na jedną kartę, podejmując ryzyko bez zgody Begera. Jakie będą tego konsekwencje? Czy ordynator zdecyduje się ją ukarać, mimo że łączy ich coś więcej niż tylko praca? W 926 odcinku "Na dobre i na złe" Beger będzie rozdarty - z jednej strony kocha Glorię, ale z drugiej, jako szef nie może pozwolić na takie naruszenia zasad. Możliwe, że w Leśnej Górze pojawią się plotki o rychłym rozstaniu pary, a przyszłość ich związku stanie pod wielkim znakiem zapytania​!