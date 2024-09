Na dobre i na złe, odcinek 924: Gloria wstrząśnięta wyznaniem Oliwii! Zerwie przez to zaręczyny z Begerem?

Na dobre i na złe, odcinek 923: Blanka odrzuci pomoc Radwana! Nie domyśli się, co ukrywa przed nim ukochana - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 924 - środa, 11.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 924 odcinku "Na dobre i na złe" Gloria, uskrzydlona po zaręczynach z Begerem, będzie najszczęśliwszą kobietą na świecie. Jednak jej radość nie potrwa długo. Zaraz po opuszczeniu szpitala los zdecyduje, że na jej drodze stanie Oliwia, która jednym celnym, bezczelnym komentarzem rozwieje wszelkie wątpliwości, jakie Gloria miała wobec Maksa. Winda, w której te dwie kobiety się spotkają, stanie się areną pełną emocji i niewypowiedzianych żalów. Oliwia, nie mając żadnych zahamowań, chwyci dłoń Glorii, wyraźnie zainteresowana lśniącym pierścionkiem na jej palcu. Jednak to, co nastąpi później, wstrząśnie świeżo upieczoną narzeczoną do głębi.

Miłosna sielanka przerwana przez brutalną szczerość

Gdy Gloria, pewna swego uczucia do Begera, będzie chwaliła się swoją nową biżuterią, Oliwia bez wahania wyrazi swoją opinię o jej wyborze życiowym. "Naprawdę chcesz wyjść za tego idiotę?" - rzuci z rozbrajającą szczerością jak informuje światseriali.interia.pl, nie zważając na konsekwencje swoich słów. Gloria, która zawsze starała się być uprzejma i unikać konfliktów, tym razem nie będzie wiedziała, jak zareagować.

- Masz prawo do swoich opinii... - Błagam. To nie jest opinia, tylko fakt! - Jak myślisz, kto uszkodził rękę Begera i dlaczego?

W 924 odcinku "Na dobre i na złe" Oliwia rozbije marzenia Glorii?

Przypomnijmy, że w 866 odcinku "Na dobre i na złe" Beger zaatakował młodą stażystkę i zaczął ją molestować, ale Oliwii udało się obronić przy pomocy skalpela! Tym samym dziewczyna poważnie zraniła kardiologa w rękę, co teraz w 924 odcinku "Na dobre i na złe" właśnie zasugeruje zakochanej po uszy Glorii. Czy kobieta faktycznie uwierzy w słowa Oliwii? A może zignoruje je, wierząc, że jej uczucie do Begera przetrwa wszelkie próby? To spotkanie w windzie nie będzie jedynie zwykłą wymianą zdań - stanie się iskrą, która może zapoczątkować pożar w życiu Glorii.

Gdy winda zatrzyma się, a Oliwia bezceremonialnie opuści ją, zostawiając Glorię samą z jej myślami, młoda lekarka stanie przed trudnym wyborem. Czy zaufanie, jakie dotychczas miała do Begera, ulegnie zachwianiu? W 924 odcinku "Na dobre i na złe" Gloria może zacząć kwestionować swoją decyzję o zaręczynach, a każde wspomnienie o Maksa stanie się dla niej przypomnieniem słów Oliwii.

Jeżeli Gloria zdecyduje się porozmawiać z Begerem o zarzutach Oliwii, ich rozmowa może mieć nieprzewidziane konsekwencje. Czy Maks zdoła przekonać Glorię, że to, co usłyszała, jest jedynie próbą manipulacji?