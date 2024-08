Na dobre i na złe, odcinek 924: Bunt w Leśnej Górze! Zmiany Begera wywołają sprzeciw pracowników szpitala

Na dobre i na złe, odcinek 923: Dominika rzuci Molendę? Zacznie wypytywać go o Damiana i dowie się, że może być jego synem? - ZDJĘCIA

Beger wprowadzi nowe porządki!

W 924 odcinku "Na dobre i na złe" profesor Maks Beger, po otrzymaniu upragnionego awansu, postanowi wprowadzić w szpitalu swoje porządki. Od razu po objęciu stanowiska ordynatora kardiochirurgii zacznie mówić o konieczności szkoleń z umiejętności interpersonalnych oraz budowania relacji. Choć na pierwszy rzut oka jego inicjatywa będzie wydawać się słuszna, reakcje zespołu będą dalekie od entuzjazmu. Jedyną osobą, która od razu go poprze, będzie Oliwia (Irmina Liszkowska), jednak czy rzeczywiście będzie to oznaczało, że wszystko pójdzie zgodnie z planem?

Beger w 924 odcinku "Na dobre i na złe" wygłosi pełne optymizmu przemówienie, w którym obieca lepsze warunki pracy i dostęp do szkoleń. Jego inicjatywa, zamiast spotkać się z aprobatą, wywoła zaskoczenie i nieufność. Zamiast aplauzu, zespół zareaguje ciszą, a dopiero po chwili niechętnie dołączy do klaskającej Oliwii. Beger, przekonany o swojej słuszności, nie dostrzeże, że jego działania mogą prowadzić do eskalacji napięć w zespole. Jak informuje światseriali.interia.pl, nowy ordynator będzie musiał stawić czoła buntowi, który może poważnie zagrozić jego pozycji.

- Jesteśmy jednym zespołem i musimy sobie ufać. Dlatego chciałbym zapewnić nam wszystkim dostęp do szkoleń zawodowych, ale też z umiejętności interpersonalnych. Dyrektor Woźnicka już się zgodziła znaleźć na to miejsce w budżecie... Pierwszym będzie warsztat z budowania relacji i komunikacji opartej na szacunku. Ja już się zapisałem...

Czy Leśna Góra przetrwa zmiany Begera?

Beger, mimo niechęci pracowników, będzie kontynuował swoje plany. W 924 odcinku "Na dobre i na złe" zaoferuje dostęp do szkoleń, ale też obieca otwarte drzwi do swojego gabinetu dla tych, którzy chcą porozmawiać. Jednak zamiast budować zaufanie, te gesty mogą tylko pogorszyć sytuację. Z czasem okaże się, że niektórzy pracownicy zaczną kwestionować jego intencje, a zespół zacznie się dzielić na zwolenników i przeciwników nowych porządków. Czy Beger zdoła utrzymać władzę, czy też będzie musiał ustąpić pod presją zespołu? Tego z pewnością dowiemy się już wkrótce!

Kiedy i gdzie oglądać 924 odcinek "Na dobre i na złe"?

Premiera 924 odcinka "Na dobre i na złe" została zaplanowana na środę, 11.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2!