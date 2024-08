Na dobre i na złe, odcinek 924: Gloria nie przyjmie oświadczyn Begera? Nie spodoba jej się powód zaręczyn!

"Na dobre i na złe" odcinek 924 - środa, 11.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 924 odcinku "Na dobre i na złe" Gloria znajdzie się w sytuacji, o której nawet nie śniła. Maks, świeżo upieczony ordynator kardiochirurgii, postanowi zabezpieczyć ich związek i związać się z nią na stałe. Jednak jego wyznanie miłości może mieć zupełnie inne podłoże, niż Gloria by sobie tego życzyła. Czy Beger, w swoim stylu, postanowi zapewnić sobie spokój i uniknąć plotek, oświadczając się Glorii? Czyżby chodziło mu głównie o to, by nikt nie zarzucał mu romansowania z podwładną? Gloria zacznie podejrzewać, że to właśnie strach przed utratą autorytetu i reputacji stoi za jego decyzją, a nie czysta miłość.

Czy oświadczyny Begera będą mieć drugie dno?

Gloria z jednej strony kocha Maksa, ale z drugiej - jego oświadczyny mogą mieć dla niej gorzki smak. Obawy kobiety będą tylko narastać, gdy zacznie myśleć, że Beger może ją traktować jedynie jako zabezpieczenie przed skandalem, który wisi nad ich związkiem. Młoda lekarka, która dotąd była gotowa bronić Maksa przed całym światem, teraz w 924 odcinku "Na dobre i na złe" sama zacznie się zastanawiać, czy ten związek ma przyszłość.

- Co ty robisz? - zdziwi się Krasucka, gdy Beger uklęknie z pierścionek w dłoni.

- Robię to, co należy. Kocham cię... Chcę z tobą być. Na co dzień. I nie chcę, żeby ktoś nazywał cię moją kochanką albo mówił, że zmuszam cię do czegoś dla operacji czy przywilejów... - cytuje słowa Maksa światseriali.interia.pl.

- Poza tym żony ordynatora kardio nikt nie ruszy! - rzuci!

- Po to mi się oświadczasz?

Czy Gloria powinna przyjąć zaręczyny, które mogą być motywowane strachem przed opinią publiczną, a nie prawdziwym uczuciem? Maks, choć zakochany w Glorii, nie potrafi ukryć, że jego decyzja może być podyktowana bardziej pragmatyzmem niż miłością. Gloria natomiast, choć również darzy Maksa uczuciem, zacznie się zastanawiać, czy nie jest to tylko kolejny etap gry, w której stawką jest reputacja.

Gloria nie przyjmie oświadczyn Begera?

Beger i Gloria wezmą ślub w nowym sezonie "Na dobre i na złe", po wakacjach? Spekulacje wśród współpracowników, że Beger chce Glorię wykorzystać z pewnością nie pomogą w podjęciu decyzji! Krasucka, choć będzie mieć swoje wątpliwości, będzie musiała skonfrontować się z tym, co tak naprawdę oznacza dla niej miłość i czy jest gotowa przymykać oczy na takie pragmatyczne podejście do związku. Czy Gloria w 924 odcinku "Na dobre i na złe" zdecyduje się odpowiedź Maksowi tak, mimo że jego intencje mogą być nie do końca szczere? Czy może odrzuci jego oświadczyny?