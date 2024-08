Na dobre i na złe, odcinek 924: Oświadczyny Begera! Po skandalu poprosi Glorię o rękę - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 924 - środa, 11.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 924 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Beger awansuje na ordynatora kardiochirurgii, choć wcale nie przyjdzie mu to tak łatwo. Co prawda, jak podawał swiatseriali.interia.pl ustępujący profesor Mazur (Igor Michalski) sam wskaże go na swojego następcę, ale postawi przy tym jeden warunek. A mianowicie, że stworzy u siebie etat dla znienawidzonej stażystki Oliwii (Irmina Liszkowska), która jako jedyna mu się postawiła i nie pozwoliła molestować. I choć Maks nie będzie z tego zadowolony, to jednak nie będzie miał wyjścia, gdyż Agata (Emilia Komarnicka) nie pozostawi mu wyboru. I w efekcie w 924 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Beger weźmie studentkę pod swoje skrzydła i tym samym przejmie schedę po Mazurze, czym natychmiast postanowi pochwiać się Glorii!

Szokujące skutki niekontrolowanego wybuchu radości Begera w 924 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W 924 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach uradowany Maks pobiegnie do Glorii i chwyci kochankę w ramiona na oczach personelu! Beger pocałuje ukochaną i to nie zważając na fakt, ze wcale nie są sami. Oczywiście, jego zachowanie nie spodoba się Krasuckiej, która zda sobie sprawę, że w ten sposób już wszyscy dowiedzą się o ich romansie, ale dla niego to nie będzie stanowić żadnego problemu. Szczególnie, że Maks będzie przekonany, że większość i tak już o tym wie lub się domyśla i zażartuje, że jeśli ktoś, coś zacznie mówić, to po prostu go zwolni. Jednak widząc minę kochanki wróci do pozorów.

W 924 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Beger zwróci się do kochanki po nazwisku i spyta, czy nie chce pogratulować nowego ordynatorowi, co Gloria uczyni, po czym uzna, że w tej sytuacji tym bardziej nikt nie powinien o niczym wiedzieć, gdyż oboje będą mogli wylecieć za to z pracy. Ale Beger zapewni ją, że tak się nie stanie, na dowód czego jeszcze sam ją awansuje, czym tylko doleje oliwy do ognia. Krasucka nie będzie chciała, aby inni myśleli, że jest z nim wyłącznie dla korzyści, ale Begera nie będzie obchodzić zdanie innych. I wówczas kochanka już nie wytrzyma i wyrzuci mu prosto w twarz, co o tym myśli. A następnie zostawi go samego!

- Nie sypiam z tobą dla gabinetu i operacji - powie stanowczo Gloria.

- No i super! - skwituje Maks.

- Ale wszyscy i tak będą tak myśleli! - zauważy Krasucka, która już wcześniej będzie musiała mierzyć się z niemiłymi komentarzami ze strony pielęgniarek.

- Od kiedy martwi cię to, co inni pomyślą? - zapyta zaskoczony Beger.

- Może w końcu powinno zacząć. Może w końcu powinniśmy zacząć robić rzeczy tak, jak trzeba, a nie tak, jak nam pasuje - oburzy się, po czym odejdzie.

Maks poprosi Glorię o rękę w 924 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Oczywiście, w 924 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Maks nie będzie chciał stracić Glorii, w której naprawdę się zakocha i postanowi się jej oświadczyć. Beger weźmie sobie słowa kochanki do serca i postanowi zachować się, jak należy, dlatego zaprosi ją do swojego gabinetu, po czym niespodziewanie padnie na jedno kolano i poprosi, aby została jego żoną! I mocno ją tym zszokuje!

- Co ty robisz? - zapyta zaskoczona Gloria.

- Robię to, co należy. Kocham cię... Chcę z tobą być. Na co dzień. I nie chcę, żeby ktoś nazywał cię moją kochanką albo mówił, że zmuszam cię do czegoś dla operacji czy przywilejów... - wyjaśni Maks, po czym powie w swoim stylu - Poza tym żony ordynatora kardio nikt nie ruszy!

- Po to mi się oświadczasz? - dopyta Krasucka.

- Nie, Krasucka, matole... Chcę z tobą być! Na dobre i na złe. Ale odpowiesz coś, zanim sobie kolana zajadę? - wyzna Beger, czym w 924 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej tak ujmie swoją kochankę, że ta oczywiście zgodzi się zostać jego żoną! A szczęśliwy Maks ponownie i już całkowicie legalnie chwyci ją w ramiona i zacznie całować!