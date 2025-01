Barwy szczęścia, odcinek 3134: Wieczór panieński i kawalerski w jednym! Tak Malwina i Natalia zabawią się przed ślubem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3134 - piątek, 21.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3134 odcinku serialu "Barwy szczęścia" będą starały się cieszyć ostatnimi chwilami wolności, jednak los rzuci im kłody pod nogi. Wybuch wulkanu na Islandii sprawi, że część zaproszonych gości nie dotrze na ich wielki dzień, co wywoła istną panikę podsyconą radością choćby u Józefiny (Elżbieta Jarosik), która do ostatniego momentu będzie pokładać nadzieję, że ślub prawniczki z jej synem, Cezarym nie dojdzie do skutku.

Zdradzamy już teraz, że zawistna Józefina w 3134 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zacznie domagać się odwołania ślubu, co wprawi Natalię i Malwinę w ogromne zakłopotanie. Mimo wszystko przyszłe panny młode nie pozwolą, by cokolwiek zepsuło im ich wyjątkowy wieczór panieński oraz zbliżający się wielkimi krokami podwójny ślub.

Wieczór panieński i kawalerski w 3134 odcinku "Barw szczęścia" w cieniu tragedii

Mimo stresujących okoliczności, w 3134 odcinku "Barwy szczęścia" Malwina i Natalia postanowią oderwać się od zmartwień i spędzić niezapomniany wieczór panieński. W towarzystwie Asi zdecydują się na spotkanie, które ma pomóc im zapomnieć o problemach i skupić się na tym, co najważniejsze - miłości i nadchodzącym ślubie.

Początkowo wszystko będzie wyglądało zgodnie z planem. Elegancko przygotowany stół, smaczne przekąski i mnóstwo śmiechu. Jednak wieczór panieński w 31314 odcinku serialu "Barwy szczęścia" przyjmie niespodziewany obrót, gdy na imprezie… zaczną pojawiać się przyszli panowie młodzi!

Natalia i Malwina w 3134 odcinku "Barw szczęścia" spędzą wieczór panieński w towarzystwie przyszłych mężów!

Cezary i Herman mieli mieć własne, męskie świętowanie, ale nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Szybko okaże się, że ich impreza nie rozkręci się tak, jak chcieli, być może zabraknie uczestników albo Klemens (Sebastian Perdek) wpadnie na pomysł, by nie rozdzielać grupy. W końcu to jedna uroczystość i wspólne świętowanie może okazać się jeszcze lepszym pomysłem!

Mężczyźni niespodziewanie pojawią się na wieczorze panieńskim swoich przyszłych żon, a ich obecność sprawi, że wieczór nabierze zupełnie innego charakteru. Początkowo Natalia i Malwina mogą być zaskoczone, ale szybko wciągną się w szaloną zabawę, pełną tańców, śmiechu i niespodzianek.

Ślub Natalii i Malwiny w 3134 odcinku "Barw szczęścia" zostanie odwołany przez wybuch wulkanu?

Choć Natalia, Malwina, Cezary i Herman będą doskonale bawić się podczas połączonego wieczorku kawalerskiego z panieńskim, na horyzoncie pojawi się wielki znak zapytania. Czy połączony ślub par dojdzie do skutku w zaplanowanym terminie? Z uwagi na wybuch wulkanu na Islandii Rawiczowa nie odpuści i nadal będzie zdania, że ceremonia powinna zostać odwołana ze względu na brak wielu zaproszonych gości. Czy rzeczywiście tak się stanie? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem.