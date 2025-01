Barwy szczęścia, odcinek 3134: Wybuch wulkanu zniszczy ślub Natalii i Malwiny? Wściekła Józefina zażąda odwołania ceremonii

"Barwy szczęścia" odcinek 3134 - piątek, 21.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zbliżający się podwójny ślub Natalii (Maria Dejmek) i Malwiny (Joanna Gleń) miał być jednym z najważniejszych wydarzeń w serialu "Barwy szczęścia". Jednak los bywa przewrotny i w 3134 odcinku serialu "Barwy szczęścia" na drodze do szczęścia sióstr pojawią się nieoczekiwane przeszkody. Wybuch wulkanu na Islandii spowoduje chaos w planach weselnych, a reakcje niektórych osób będą pełne napięcia i dramatyzmu...

Wybuch wulkanu w 3134 odcinku "Barw szczęścia" doprowadzi do prawdziwej tragedii?

W 3134 odcinku serialu "Barwy szczęścia" erupcja wulkanu na Islandii wywoła poważne komplikacje dla Natalii i Malwiny. Wielu gości, którzy mieli przybyć na ich podwójny ślub, utknie za granicą z powodu odwołanych lotów i zamkniętych przestrzeni powietrznych. Sytuacja ta wywoła ogromny stres u przyszłych panien młodych, które z niepokojem będą obserwować rozwój wydarzeń. Czy natura pokrzyżuje ich plany i doprowadzi do odwołania ceremonii?

Ślub Natalii i Cezarego w 3134 odcinku "Barw szczęścia" odwołany?! Rawiczowa zażąda anulowania ceremonii

W obliczu kryzysu, w 3134 odcinku serialu "Barwy szczęścia", Józefina niemalże od razu zażąda odwołania ślubu Natalii i Cezarego! Dla Rawiczowej będzie to świetny pretekst do anulowania całej ceremonii, która od samego początku nie leży po jej myśli. Jej zdaniem, brak obecności kluczowych gości oraz ogólny chaos związany z erupcją wulkanu to wystarczające powody, by przełożyć uroczystość na inny termin.

Decyzja ta w 3134 odcinku serialu "Barwy szczęścia" spotka się oczywiście z mieszanymi uczuciami ze strony Natalii i Malwiny, które mimo wszystko zapragną zrealizować swoje marzenie o wspólnym ślubie i to jak najszybciej.

Wieczór panieński Natalii i Malwiny w 3134 odcinku "Barw szczęścia"

Pomimo narastających problemów, w 3134 odcinku serialu "Barwy szczęścia", Natalia i Malwina postanowią nie rezygnować z zaplanowanego już wcześniej wieczoru panieńskiego. W towarzystwie Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz) zorganizują spotkanie, podczas którego spróbują oderwać się od stresujących myśli i cieszyć się chwilą. Tymczasem Cezary i Herman umówią się na męską imprezę z Klemensem (Sebastian Perdek), aby uczcić nadchodzące zmiany w ich życiu.