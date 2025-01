Barwy szczęścia, odcinek 3114: Józefina odwoła wesele Natalii i Cezarego, ale Andrzej podsunie jej jeszcze bardziej szokujące rozwiązanie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3114 - piątek, 24.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3114 odcinku "Barw szczęścia" Józefina wpadnie w szał, gdy Cezary (Marcel Opaliński) oświadczy jej, iż po ślubie Natalia nie chce przyjąć ich rodowego nazwiska, ani nawet dołączyć go do swojego panieńskiego. I choć Rawiczowa i tak uzna, że jej imię jest zbyt pospolite, aby je nosić, to jednak, gdy Zwoleńska się na nie w ogóle nie zdecyduje, to kobieta odbierze to jako afront. I to tak ją rozzłości, że tym bardziej będzie gotowa odwołać całą uroczystość! Dlatego w 3114 odcinku "Barw szczęścia" skontaktuje się z Andrzejem i jak podaje swiatseriali.interia.pl poprosi go, aby odwołał wesele Natalii i Cezarego, które miało odbyć się w lokalu jego znajomych.

- Bo to jest cyrk, a nie ślub! - zbulwersuje się Józefina.

Józefina ostro wścieknie się na Natalię w 3114 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3114 odcinku "Barw szczęścia" Andrzej od razu zjawi się w stadninie, aby poznać motywy tak drastycznego działania Józefiny. I wówczas usłyszy od matki Cezarego, iż ta nigdy nie pogodzi się z tym, kogo wybrał sobie za żonę. I choć Ostoja-Modelski stanie w obronie Rawicza, to Rawiczowa i tak będzie wiedzieć swoje.

- Mój jedyny syn rujnuje sobie przyszłość - zwierzy mu się Rawiczowa.

- Jest dorosły... - zacznie Andrzej, ale Józefina nie pozwoli mu dokończyć myśli - Przynajmniej będę miała spokojne sumienie, że zrobiłam wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Odwołujemy wesele!

A już tym bardziej po decyzji Natalii, która w 3114 odcinku "Barw szczęścia" na wszystkim zaważy, bo tego Józefina już nie będzie mogła zdzierżyć!

- Ona odmawia przyjęcia naszego nazwiska! Chce nas ośmieszyć! To jest afront! - uzna Józefina, tuż po tym jak przypomni Andrzejowi, że już samo małżeństwo jej syna z córką Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska) jest niezłym mezaliansem.

Andrzej podsunie Rawiczowej kolejny wymysł w 3114 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3114 odcinku "Barw szczęścia" na tym nie poprzestanie. A już tym bardziej, gdy Andrzej podsunie jej kolejny pomysł! Zdradzamy, że Ostoja-Modelski zasugeruje Rawiczowej, aby w tej sytuacji mocniej skupiła się na własnym majątku niż knuciu przeciwko własnej synowej. Szczególnie, że dzięki temu problem będzie mógł sam się rozwiązać. Dlatego w 3114 odcinku "Barw szczęścia" wspomni jej o intercyzie, na którą Józefina także zdecyduje!

- Oczywiście. Już dzwonię do prawnika - rozweseli się Rawiczowa.