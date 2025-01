Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3106: Nie będzie podwójnego ślubu Natalii i Malwiny! Józefina osiągnie swój cel nie kiwając nawet palcem - ZDJĘCIA

W 3106 odcinku "Barw szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik) będzie mogła świętować, gdyż wspólny ślub Natalii (Maria Dejmek) z Cezarym (Marcel Opaliński) oraz Malwiny (Joanna Gleń) z Hermanem (Maciej Raniszewski) nie odbędzie się! A wszystko przez to, że właściciel wynajętego przez niego lokalu zbankrutuje, przez co ich goście nie będą mieli, gdzie się podziać. I w ten sposób w 3106 odcinku "Barw szczęścia" problem dla Rawiczowej rozwiąże się sam, a ona nawet nie kiwnie przy tym palcem. Ale oczywiście do końca będzie robić dobrą minę do złej gry, szczególnie przed Zwoleńskimi! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!