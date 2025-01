Barwy szczęścia, odcinek 3114: Ryzykowna decyzja Natalii przed ślubem z Cezarym! Wredna Józefina odwoła wesele? - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3109: Józefina zakpi z Natalii. Wykorzysta rozprawę w sądzie do drwin ze Zwoleńskiej

Barwy szczęścia, odcinek 3114: Tak Dominika i Sebastian dowiedzą się, że to psychopata Stefaniak jest kochankiem Soni - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3114 - piątek, 24.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Do ślubu Natalii i Cezarego w 3114 odcinku "Barw szczęścia" zostanie coraz mniej czasu! Na szczęście dzięki propozycji Andrzeja Zastoi-Modelskiego (Leon Charewicz) para młoda nie będzie musiała urządzać wesela w stadninie Rawiczów, bo na tak absurdalny pomysł wpadnie sama Józefina! Arystokrata zaproponuje, by wesele odbyło się w posiadłości jego znajomego. A to oznacza, że przyjęcie będzie eleganckie i wytworne. Bez udziału matki Cezarego.

Natalia w 3114 odcinku "Barw szczęścia" narazi się Józefinie decyzją o zatrzymaniu nazwiska po ślubie

Niestety nawet w 3114 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa nie pozwoli na to, żeby narzeczeni w pełni cieszyli się swoim szczęściem. Nie będzie kryła niechęci do przyszłej synowej i da Natalii odczuć, że nie chce jej w swojej rodzinie. Szczególnie, że Zwoleńska ośmieli się mieć swoje zdanie, a wychodząc za mąż za Cezarego będzie chciała zachować niezależność. Dlatego uprzedzi ukochanego, że po ślubie zostanie przy swoim nazwisku.

Józefina w 3114 odcinku "Barw szczęścia" wykorzysta Andrzeja do odwołania wesela Natalii i Cezarego

Kiedy w 3114 odcinku "Barw szczęścia" Cezary oznajmi zaskoczonej matce, że Natalia po ślubie nie będzie się nazywała "Rawicz", wzburzona Józefina wezwie na pomoc Zastoję-Modelskiego. Z jego pomocą będzie chciała odwołać wesele. Wykorzysta słabość arystokraty do niej, by razem obmyślili pretekst, dla którego przyjęcie wesele w posiadłości jego znajomego w ostatniej chwili zostanie odwołane, a Natalia i Cezary po ślubie nie będą mieli gdzie zaprosić swoich gości.

Wredna Józefina w 3114 odcinku "Barw szczęścia" nie przewidzi jednego... Andrzej nie ulegnie silnemu wpływowi Rawiczowiej. Zabierze ją na romantyczną wycieczkę, by zmiękczyć serce milionerki i by dała wreszcie spokój Natalii i Cezaremu. Nie przyłoży bowiem ręki do odwołania wesela tej pary!