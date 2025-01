Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3114: Tak Dominika i Sebastian dowiedzą się, że to psychopata Stefaniak jest kochankiem Soni - ZDJĘCIA

Aż do 3114 odcinka serialu "Barwy szczęścia" Sonia (Weronika Nockowska) zdoła ukryć przed Dominiką (Karolina Chapko) i Sebastianem (Marek Krupski), że to Robert Stefaniak (Paweł Ławrynowicz) jest jej kochankiem! Nieświadoma tego, że to wyjątkowo niebezpieczny psychopata. Już po tym jak Sonia i jej syn Mateuszek (Filip Kowalewicz) przeprowadzą się do Roberta, zaniepokojona Dominika w 3114 odcinku "Barw szczęścia" zacznie naciskać na przyjaciółkę, że nie przedstawiła jej swojego faceta. Tożsamość Stefaniaka wyda się podczas uroczystej kolacji... Poznaj szczegóły.