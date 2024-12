Barwy szczęścia, odcinek 3101: To Stefaniak jest kochankiem Soni. Omota ją i wmówi, że Dominika chce jej odebrać dziecko - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3104: Następny plan cwanej Józefiny, by Cezary wrócił do Sofii. Wykorzysta małego Czarka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3101 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Nową miłością Soni w 3101 odcinku "Barw szczęścia" okaże się Robert Stefaniak! Potwór, który bił swoją ostatnią partnerkę Wandę Halicką i który blisko rok temu oskarżył Dominikę i Renatę (Anna Mrozowska) o zabójstwo swojego ojca, właściciela lokalu, gdzie kelnerki prowadzą "Feel Good". Przez długi czas okrutny, wyrachowany cwaniak Stefaniak chciał zniszczyć biznes przyjaciółek, a gdy mu się nie udało poprzysiągł zemstę.

Potwór Stefaniak z "Barw szczęścia" ma sporo na sumieniu! Wanda była jego ofiarą

O brutalności Stefaniaka jakiś czas temu w "Barwach szczęścia" przekonała się nie tylko Wanda, ale także inni mieszkańcy osiedla "Pod Sosnami". To, do czego jest zdolny bezwzględny Robert widział Darek Janicki (Andrzej Niemyt). Zastraszana Wanda długo nie mogła się pozbyć damskiego boksera. A kiedy wreszcie jej się udało, Stefaniak zniknął z ulicy Zacisznej. Wówczas nikt nie podejrzewał, że Robert jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

Tajemniczym kochankiem Soni w 3101 odcinku "Barw szczęścia" okaże się Stefaniak

W 3100 odcinku "Barw szczęścia" naiwna Sonia będzie coraz bardziej zakochana w mężczyźnie, którego pozna w szpitalu. Zwierzy się Dominice, że spotkała naprawdę wyjątkowego faceta, ale nie wyjawi jego nazwiska. Dopiero podczas kolejnej randki Soni wyjdzie na jaw, że jej kochankiem jest właśnie Stefaniak! Kobieta nie będzie miała pojęcia, jak bezwzględny i brutalny potrafi być jej wybranek.

Przebiegły manipulant Robert już w 3101 odcinku "Barw szczęścia" namówi Sonię, żeby z nim zamieszkała. Była prostytutka będzie tak zaślepiona tym uczuciem, że dojdzie do wniosku, że to miłość jej życia. Nie zważając na dobre rady Dominiki będzie chciała od razu przeprowadzić się do Roberta.

Sonia w 3101 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie chciała słuchać Dominiki i Sebastiana

Nieodpowiedzialna Sonia w 3101 odcinku "Barw szczęścia" zignoruje fakt, że syn Mateuszek nie jest jeszcze gotowy, by mieć nowego ojca. Ale dobro dziecka nie będzie miało dla Soni większego znaczenia. Kolejny raz podrzuci Mateuszka Dominice i Sebastianowi, by spędzić noc z ukochanym.

Do rozumu Soni w 3101 odcinku "Barw szczęścia" nie przemówi nawet Sebastian, który jak podaje "Świat Seriali" bez ogródek wytknie jej, że zaniedbuje własne dziecko, że przez nią Mateuszek znów cierpi. Omotana przez Roberta ogłosi Kowalskim, że wprowadza się do nowego partnera.

Czy Kowalscy w 3101 odcinku "Barw szczęścia" dowiedzą się, że Stefaniak jest kochankiem Soni?

Wystraszeni Dominika i Sebastian w 3101 odcinku "Barw szczęścia" nie będą jeszcze wiedzieli, że Sonia zakochała się w Stefaniaku, że damski bokser ją zmanipuluje. Dość szybko Stefaniak zacznie odsuwać Sonię od Dominiki, sugerując, że Kowalska zamierza wraz z mężem odebrać jej syna

Minie sporo czasu nim małżonkowie dowiedzą się, że Stefaniak jest kochankiem Soni i złapał ją w swoją pułapkę!