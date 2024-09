Barwy szczęścia, odcinek 3033: Stefaniak zaatakuje Wandę w obecności małego Karola! Uzna kochankę za wariatkę - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3041: Malwina znów wróci do szpitala! Nie przeżyje rozłąki z Rozalką

Barwy szczęścia, odcinek 3042: Łukaszowi już nie zależy na Kasi? Zgodzi się, by Ksawery dowiedział się prawdy o Mariuszu

"Barwy szczęścia" odcinek 3033 - czwartek, 19.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3033 odcinku "Barw szczęścia" Wanda wreszcie ujrzy prawdziwą twarz Roberta. Szczególnie, że w końcu sama padnie jego ofiarą i choć przez chwilę będzie mogła poczuć się jak Dominika (Karolina Chapko), Renata (Anna Mrozowska) czy nawet Marcin (Oskar Stoczyński), którzy już wcześniej trafili na jego celownik. Tyle tylko, że w ich przypadku Stefaniak posuwał się jedynie do knucia, a w 3033 odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie na jaw, że nie strzeże on także od przemocy! A już tym bardziej, gdy Halicka zdecyduje mu się postawić, gdy nakryje go w dwuznacznej sytuacji z Asią (Anna Gzyra-Augustynowicz), którą wcześniej poprosi o uszycie dla nich karnawałowych kostiumów.

Wanda urządzi Robertowi scenę zazdrości o Asię w 3033 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3033 odcinku "Barw szczęścia" Robert wyłączy telefon, przez co Wanda nie będzie mogła się z nim skontaktować i w efekcie dotrze do Asi sama. Tyle tylko, że jej kochanek już będzie na miejscu, a w dodatku będzie paradował po mieszkaniu Sokalskiej bez koszulki. I wówczas w jej głowie pojawią się najczarniejsze myśli, którym od razu da upust. W 3033 odcinku "Barw szczęścia" Wanda ostro wścieknie się na swojego kochanka i tym razem już nie da mu się udobruchać. Halicka zacznie robić mu wymówki, a Stefaniak już dłużej tego nie wytrzyma!

- Posłuchaj, mam dosyć twoich chorych podejrzeń! - zacznie Robert.

- Może nie dawaj mi powodu! - uzna Wanda, a gdy kochanek skieruje się w kierunku drzwi, to za wszelką cenę spróbuje go zatrzymać - A ty dokąd?! Przecież dopiero co wróciłeś!

- Zostaw mnie, nie będę się z tobą szarpał - powie stanowczo Stefaniak.

- Do niej idziesz? Widziałam jak ty na nią patrzysz - domyśli się Halicka.

- Czy ty siebie w ogóle słyszysz? Jesteś jakaś psychiczna! Powinnaś się leczyć! - wyrzuci jej wściekły Robert.

- Nie pozwolę ci iść! - Wanda postanowi stanąć mu na drodze.

- Nie?! I tak zrobię, co będę chciał. A co ty w ogóle myślisz, że ty jedna mi wystarczysz do końca życia? - doda Stefaniak, czym ogromnie ją zrani -Tak, dobrze słyszałaś. Nie jesteś aż taka wyjątkowa! Pogódź się z tym!

Zaatakowana Halicka nie będzie dawać oznak życia w 3033 odcinku "Barw szczęścia"!

Mimo tego w 3033 odcinku "Barw szczęścia" Wanda i tak spróbuje zatrzymać kochanka, któremu postawi jasne ultimatum, jednak on się do niego nie dostosuje. Robert postanowi wyjść, a że ukochana wciąż będzie go trzymać, to z całej siły ją odepchnie, po czym wyjdzie z mieszkania, nie sprawdzając nawet, czy nic jej się nie stało.

- Robert, proszę cię, nie wychodź teraz! Nie możesz mnie teraz tak zostawić! Jeżeli teraz wyjdziesz, to możesz już nie wracać! - Halicka postawi mu jasne ultimatum.

- Zostaw mnie! - krzyknie Stefaniak, po czym ją popchnie, aby się od niej uwolnić.

W tym momencie w 3033 odcinku "Barw szczęścia" ze swojego pokoju wybiegnie przerażony Karol, który odnajdzie nieprzytomną matkę na podłodze. Syn zacznie krzyczeć w jej kierunku, ale niestety siła uderzenia będzie tak duża, że nie usłyszy od niej żadnej odpowiedzi!

- Mamo?! - zacznie krzyczeć przerażony chłopiec.