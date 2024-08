Barwy szczęścia, odcinek 3034: Wanda zostawi Stefaniaka! Wyprowadzi się, ale tyran stanie jej na drodze - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3034 - piątek, 20.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3034 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Wanda zdecyduje się zakończyć swój związek z Robertem, gdy wreszcie pozna jego prawdziwą twarz. Choć zakochana Halicka długo przymykała oko na bezwzględne poczynania swojego kochanka wobec kelnerek z "Feel Good" - Dominiki (Karolina Chapko) i Renaty (Anna Mrozowska), które Stefaniak próbował wykończyć, aby otworzyć tam swoją wymarzoną siłownię, to stanie się coś, co otworzy jej oczy raz na zawsze. A to dlatego, że tym razem to ona padnie jego ofiarą, gdy urządzi mu scenę zazdrości o Asię, do której Robert będzie się przystawiał w czasie przymiarki kostiumów. Stefaniak wścieknie się tak mocno, że aż uderzy Halicką, która padnie na podłogę i od razu po tym w 3033 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej podejmie radykalną decyzję.

Koniec Halickiej i Stefaniaka w 3034 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3034 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Halicka postanowi odejść od Stefaniaka. Tym bardziej, że będzie mieć przecież pod opieką syna Karola (Vincent Przybylski), którego nie będzie chciała narażać na gniew damskiego boksera. Oczywiście, Robert jak zawsze po wszystkim zacznie ją przepraszać, ale tym razem Wanda już nie da zamydlić sobie oczu, gdyż kochanek posunie się już za daleko. I w 3034 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej uzna, że to koniec! Halicka spakuje swoje rzeczy i zdecyduje się wyprowadzić z wynajmowanego przez nich mieszkania, czym ponownie wprawi Stefaniaka w złość. A to dlatego, że nie będzie on chciał zgodzić się na odejście swojej kochanki!

Robert siłą zatrzyma Wandę w 3034 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Ale w 3034 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Wanda już postanowi! Halicka chwyci swoją walizkę w dłoń i wyjdzie, ale Stefaniak ją dogoni! Robert urządzi swojej kochance scenę na klatce schodowej, czego świadkiem stanie się zaniepokojony Darek (Andrzej Niemyt). Podobnie jak już wcześniej ich kłótni w mieszkaniu. Oczywiście, w 3034 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Janicki od razu zareaguje, gdy Robert złapie swoją kochankę za rękę, czym wywoła u niej strach przed kolejnym pobiciem. Ale czy zdoła powstrzymać tyrana i zakończyć koszmar Wandy? Przekonamy się już niebawem!