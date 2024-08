Barwy szczęścia. Stefaniak wyżyje się na Halickiej! Uderzy Wandę i wszystko się zmieni - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Wanda zobaczy prawdziwą twarz Roberta w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Wanda wreszcie pozna się na podłym Stefaniaku, który okaże się nie tylko bezwzględnym człowiekiem, ale także damskim bokserem. Przypomnijmy, że dopiero co Robert gnębił kelnerki z "Feel Good", gdyż chciał doprowadzić je do bankructwa, aby na spokojnie przejąć ich lokal i otworzyć tam siłownię. Ukochany Halickiej posuwał się do coraz odważniejszych kroków, a nawet włączył we wszystko swoją kobietę, ale zakochana kontrolerka robiła wszystko, co chciał. Do czasu ich ostatniej awantury, w czasie której musiał interweniować nawet Darek (Andrzej Niemyt). I choć wówczas Robert jak zawsze przeprosił to Wanda już tak łatwo nie dała się przekabacić. I w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej zapłaci za to najwyższą cenę!

Stefaniak pobije Halicką w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Dopiero w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Halicka zobaczy, do czego tak naprawdę zdolny jest jej ukochany, gdy nie zachowa się tak, jak on będzie tego oczekiwał. Wówczas wzburzony Robert posunie się do agresji i tak mocno uderzy Wandę, że znokautowana kobieta wyląduje na podłodze. I dzięki temu w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej okaże się, że wcześniejszy wyrok Stefaniaka za pobicie wcale nie był bezpodstawny, gdyż Robert będzie miał ewidentne problemy z agresją, skoro rzuci się z pięściami nawet na własną kochankę. I to będzie dla Wandy już za dużo!

Wanda zostawi Roberta nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach i zniknie!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Wanda postanowi definitywnie odejść od damskiego boksera! Halicka wyprowadzi się z osiedla wraz ze swoim synem Karolem (Vincent Przybylski), wobec którego Robert już wcześniej stosował przemoc, choć kobieta nie miała o tym żadnego pojęcia. Na szczęście, chłopcu nic się nie stało, gdyż w porę zareagował Jerzy (Bronisław Wrocławski), ale w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Wanda nie będzie chciała go już dłużej narażać. Tym bardziej, że już sama padnie jego ofiarą. I tym samym Halicka zniknie i w najbliższym czasie z pewnością nie wróci, gdyż decyzją TVP aktorka została zwolniona ze wszystkich produkcji, w których do tej pory grała. Jednak jej bohaterka nie zostanie uśmiercona, przez co pojawi jej się furtka do powrotu, ale póki co nie będzie miała jak z niej skorzystać!