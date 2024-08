Barwy szczęścia, odcinek 3033: Stefaniak weźmie się za Asię! Wanda nieźle oberwie za scenę zazdrości - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3033 - czwartek, 19.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3033 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Asia zacznie przyjmować kolejne zlecenia. Ale już nie jako sprzątaczka tylko krawcowa, gdy po uszyciu wymarzonego stroju dla Marysi (Nina Szumowska) na szkole przedstawienie, wyjdzie na jaw, że ma wykształcenie w tym kierunku i jest specjalistką od kostiumów teatralnych. Sukienka młodej Pyrki tak spodoba się Halickiej, której syn Karol (Vincent Przybylski) także będzie grał w szkolnym spektaklu, że i ona postanowi zamówić u niej karnawałowe kostiumy. I już w 3033 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej zjawi się ona u niej na przymiarkach, wraz ze swoim ukochanym Robertem. Ale szybko tego pożałuje!

Stefaniak zacznie narzucać się Asi w 3033 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

Wszystko przez to, że w 3033 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach atrakcyjna Asia szybko wpadnie Robertowi w oko! I to do tego stopnia, że w trakcie przymiarek zacznie się do niej przystawiać, co nie ujdzie uwadze Wandy. Halicka nie będzie zadowolona z tego, że jej kochanej podrywa na jej oczach inną i da temu wyraźny upust. W 3033 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej ukochana Stefaniaka urządzi mu scenę zazdrości i zacznie robić mu wymówki, czym aż wyprowadzi go z równowagi. A to dlatego, że Robert nie będzie lubił, jak ktokolwiek będzie go krytykował lub mu się sprzeciwiał, więc zareaguje bardzo ostro. I uderzy swoją kochankę tak mocno, że ta aż padnie na podłogę, zupełnie zaskoczona tym, co przed chwilą miało miejsce.

Wanda postanowi odejść od Stefaniaka w 3033 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W 3033 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach zachowanie Stefaniaka tak mocno wstrząśnie Halicką, że aż postanowi od niego odejść! Tym bardziej, że przekroczy już wszelkie możliwe granice i posunie się do rękoczynów, czego ona nie będzie mogła mu już wybaczyć. Szczególnie, że będzie miała pod opieką dziecko, którego nie będzie chciała narażać. Dlatego w 3033 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Wanda podejmie decyzję o rozstaniu, czego Robert nie przyjmie najlepiej. Oczywiście, Stefaniak zacznie się kajać i przepraszać swoją kochankę, ale tym razem już mu się nie ugnie! I zdecyduje się wyprowadzić, czym ponownie wprawi swojego ukochanego w złość!