Barwy szczęścia, odcinek 3029: Marysia wreszcie przekona się do Asi! Tak wkupi się w jej łaski - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3029 - piątek, 13.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3029 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Marysia wreszcie przekona się do Asi, choć po jej powrocie z USA od Klary nic nie będzie na to wskazywało. I mimo iż Hubert będzie przekonany, że córka w końcu zaakceptuje Sokalską, gdy na własne oczy zobaczy, że i jej matka zaczęła już nowe życie z kochankiem, to grubo się przeliczy. A to dlatego, że młoda Pyrka wciąż będzie mieć do Asi żal o to, że rozbiła ich rodzinę. Tym bardziej, gdy dostrzeże, że Hubert już schował wszystkie zdjęcia z Klarą, którą postanowił wymazać z ich życia. Oczywiście, Marysia będzie mieć o to pretensje do Sokalskiej i w 3027 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej znów postanowi się na niej zemścić.

Problemy Huberta z Marysią w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3027 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej córka Huberta celowo rozbije kubek z portretem jego nowej kochanki. I choć Pyrka będzie robił wszystko, aby zaakceptowała ona zmiany w ich życiu, to Marysia pozostanie nieugięta. Tym bardziej, że w 3028 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach młoda Pyrka wścieknie się jeszcze bardziej, gdy dowie się, jaką rolę ma odegrać w szkolnym przedstawieniu. Oczywiście, Marysia nie będzie z tego zadowolona, ale wtedy do akcji wkroczy Asia, która nie dość, że nie będzie chować do niej urazy za jej ostatnie zachowanie, to jeszcze postanowi jej pomóc!

Asia spełni marzenie Marysi w 3029 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W 3029 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Asia postanowi uszyć Marysi wymarzony kostium na szkolne przedstawienie. Sokalska chwyci za maszynę i stworzy dla młodej Pyrki piękną zieloną sukienkę, która od razu przypadnie dziewczynce do gustu. I to do tego stopnia, że córka Huberta w końcu przekona się do jego nowej kochanki! W 3029 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej szczęśliwa i wdzięczna Marysia wpadnie w objęcia Asi, której ze wzruszenia aż polecą łzy. Sokalska mocno przytuli do siebie dziewczynkę, która w tym momencie wreszcie ją zaakceptuje, czym ogromnie ucieszy i swojego ojca. Hubert ucałuje swoją ukochaną, której uda się dotrzeć do jego zbuntowanej córki. Tym bardziej, że wówczas pogodzi się ona nie tylko ze zmianami w ich rodzinie, ale także swoją rolą w przedstawieniu za sprawą swojej sukienki, którą będzie się chwalić wśród kolegów.