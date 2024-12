Barwy szczęścia, odcinek 3104: Następny plan cwanej Józefiny, by Cezary wrócił do Sofii. Wykorzysta małego Czarka - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3100: Wielka kłótnia Sebastiana z nieodpowiedzialną Sonią. Potem wprowadzi się do kochanka

"Barwy szczęścia" odcinek 3104 - piątek, 10.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3104 odcinku "Barw szczęścia" Józefina znów namąci. Seniorka w ogóle nie uczy się na błędach, nie docierają do niej żadne prośby i rozmowy. Natalia już wie, że nie da rady utrzymać dobrych relacji z przyszłą teściową. Rawiczowej kompletnie nie odpowiadają wybory Cezarego, który mimo urodzenia malutkiego Czarka, wciąż wybiera związek i miłość ze Zwoleńską. Planują ślub, czemu nie przeciwstawia się nawet sama Sofia. Tylko Rawiczowa ma wciąż jakieś "ale".

Nowy pomysł Józefiny na sparowanie Sofii i Cezarego

W 3104 odcinku "Barw szczęścia" padnie ważna decyzja Cezarego. Jak informowaliśmy, mężczyzna uzna Czarka. Dotąd przecież nie widnieje w papierach jako biologiczny tata chłopca, bo Sofia początkowo nie przyznawała się, kto jest ojcem. Dziewczyna w ogóle nie wspominała o porodzie, a Józefina odkryła prawdę przez przypadek. Gdyby nie jej wnikliwe śledztwo, do teraz prawdopodobnie nikt nie wiedziałby, że mały Czaruś to syn Rawicza. Sam zainteresowany był w wielkim szoku, ale koniec końców zajmuje się dzieckiem. Ku niezadowoleniu Józefiny - to nie oznacza w żadnym wypadku, że rezygnuje ze związku z Natalią.

Kiedy Józefina w 3104 odcinku "Barw szczęścia" dowie się o oficjalnym wzięciu odpowiedzialności syna za malutkiego Czarka, seniorka wywęszy kolejną okazję do forsowania swoich pomysłów. Znów wskaże, że dobrze by było, gdyby niemowlak miał pełną rodzinę... Kolejny raz zacznie namawiać Sofię, by walczyła o Cezarego.

Józefina dopnie swego i rozwali związek Cezarego z Natalią?

Czy to możliwe, by stałe działania seniorki wreszcie przyniosły pożądany skutek? Józefina nie przestaje mącić, spiskować i planować. Natalia już dawno ją przejrzała i nawet ostrzegała Sofię przed kontaktami z Rawiczową. Nie zapowiada się jednak, że Józefina odpuści. Wciąż ma nadzieję na powrót miłości Cezarego i Sofii oraz na stworzenie Czarkowi rodziny.