Barwy szczęścia, odcinek 3098: Regina wyrzuci Franka z domu. Jego szantaż się nie uda

Barwy szczęścia, odcinek 3104: Następny plan cwanej Józefiny, by Cezary wrócił do Sofii. Wykorzysta małego Czarka - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3098 - piątek, 20.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3097. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia przekaże Reginie, że Franek jest w kiepskim stanie – cierpi z powodu grożącego mu rozstania z żoną. Nie pogodził się z nim. Ale Czapla stwierdzi, że już zdecydowała o swoim małżeństwie i nie zmieni zdania.

W 3098. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek padnie przed Reginą na kolana

W 3098. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek niespodziewanie wpadnie do Fitness Klubu. Regina będzie zaskoczona jego wizytą, bo nie tak się umawiali:

- Nie odbierasz ode mnie telefonu, martwiłem się – powie Falkowski.

- Przecież napisałam, że wrócę później. Sprawdzasz mnie? - zapyta podejrzliwie Regina, ale Franek stwierdzi, że chce tylko uratować ich małżeństwo. Czapla da mu jednak jasno do zrozumienia, że już go nie kocha i każe mu wyjechać.

- Nie wierzę ci, nie wierzę. Będę walczył o ciebie, o Kamilka, o nasze życie. Jak wiem, że cię zaniedbywałem. Ale naprawię to, przysięgam – zacznie ją błagać mąż.

- Już za późno, odpuść – powie zimno Regina.

- Mam paść przed tobą na kolana? Dobrze. Padam. Ty mnie do tego doprowadziłaś – i Falkowski rzeczywiście padnie przed żoną na kolana. Ale jeśli zrobi to na niej jakiekolwiek wrażenie, to negatywne. Czapla odepchnie go od siebie.

Szantaż emocjonalny Franka w 3098. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Franek nie będzie się spodziewał, że jego teatralny gest nie zrobi na Reginie żadnego wrażenia, więc posunie się do emocjonalnego szantażu:

- Nie wyjdę stąd, dopóki nie powiesz mi, że dajesz naszemu małżeństwu ostatnią szansę.

Odpowiedź Czapli będzie dla niego jak zimny prysznic:

- Wykorzystałeś już wszystkie. Jeżeli ty nie chcesz tego zrobić, to ja wyjdę. Tu możesz spać, ale do domu nie wracaj.

To już chyba naprawdę koniec...