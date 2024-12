Barwy szczęścia, odcinek 3097: Regina odrzuci Justina? Nie kocha go tak, jak on ją

„Barwy szczęścia" odcinek 3097 - czwartek, 19.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Kasia stanie się celem zdesperowanego Franka w 3097. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3097. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek obwini Kasię o to, że jego małżeństwo się popsuło! A jednocześnie poprosi, by przekonała Reginę do dania mu kolejnej szansy. Górka odmówi...

W 3097. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia jednak porozmawia z Reginą o Franku

W 3097. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia, pomimo wcześniejszej deklaracji złożonej Frankowi, że nie będzie się mieszać w sprawy jego i Reginy, spotka się z nią i przekaże gorącą prośbę męża. Mało tego, powie jej, że Falkowski jest w bardzo złym stanie psychicznym. Dla Czapli nie będzie w tym niczego nowego. Franek nie pogodził się przecież z jej decyzją o rozstaniu i nadal się miota próbując na nią wpłynąć.

- Kiedy mówię, że między nami koniec, on proponuje terapię – Regina zapewni Kasię, że nie zmieni już zdania o swoim małżeństwie z Frankiem.

W 3097. odcinku serialu „Barwy szczęścia” stanie się jasne, kto kocha mocniej, Regina czy Justin

W 3097. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin wparuje do Fitness Klubu i od razu naskoczy na Reginę tak, jakby już oficjalnie byli razem:

- Nie dajesz znaku życia, dopuszczasz mnie do siebie, a potem bez wyjaśnienia odpychasz, a ja już kompletnie nie wiem, co powinienem myśleć. Ty się mną bawisz, prawda? Sprawia ci to radość? - oskarży ukochaną.

Ale Regina będzie zniesmaczona jego atakiem i potraktuje go tak, że Skotnicki z miejsca pożałuje swoich pretensji. Czapla powie mu kategorycznie, by nie robił z niej potwora, a z siebie ofiary. Widząc jego minę, która mocno zrzednie, Regina zapewni go, że rozstała się z Frankiem, ale że potrzebuje czasu. A potem może, może będą razem… W tym związku jedno z nich kocha drugie dużo bardziej… I nie jest to Regina.