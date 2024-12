Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3097: Franek zaatakuje Kasię. Obwini ją za rozpad małżeństwa

W 3097. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia (Katarzyna Glinka) zostanie obwiniona o najgorsze przez Franka (Mateusz Banasiuk). Falkowski najpierw oskarży ją o rozpad swojego związku z Reginą (Kamila Kamińska). Potem wolta – zacznie przymilać się do Górki, mówiąc, jak bardzo Czapla liczy się z jej opinią. Wszystko po to, by Kasia wymogła na Reginie, że go nie zostawi… Wybieranie stron w sporze z przyjaciółmi to niewdzięczna sprawa. Czy Kasia będzie chciała w nim uczestniczyć…?