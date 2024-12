Barwy szczęścia, odcinek 3097: Kasia da się wciągnąć w małżeńskie rozgrywki Reginy i Franka. Po czyjej stanie stronie?

„Barwy szczęścia" odcinek 3097 - czwartek, 19.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Regina zdecydowała się odejść od Franka w serialu "Barwy szczęścia"

Regina zakończyła etap walki o Franka. Kiedy nie był nią zainteresowany, dała się zauroczyć zakochanemu w niej Justinowi (Jasper Sołtysiewicz). Franek zdał sobie sprawę z zagrożenia, jakim jest traktujący Reginę po królewsku mężczyzna, ale było już za późno. Czapla długo biła się z myślami, ale zdecydowała się odejść od Falkowskiego. Doceniła to, że postawił na rodzinę i wrócił do Warszawy, ale zaczęła coraz więcej myśleć o Justinie. Spotkała się z Kasią i powiedziała jej, że stara się o nim zapomnieć, ale to się nie udało… Zrozumiała, że kocha Skotnickiego i postanowiła rzucić Franka.

W 3097. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia stanie przed wyborem stron w sporze Reginy i Franka

W 3097. odcinku serialu „Barwy szczęścia” po Reginie tym razem zdesperowany Franek spotka się z Kasią. Jeszcze będzie miał nadzieję, że uda mu się przekonać Czaplę, by się z nim nie rozstawała. Poprosi Sadowską, by go wsparła i stanęła po jego stronie. Ale wybieranie stron w sporze z przyjaciółmi to niewdzięczna sprawa. Czy Kasia będzie chciała się w nią zaangażować…? Kasia ma dosyć własnych miłosnych problemów w serialu „Barwy szczęścia”... Zarówno Regina, jak i Franek proszą Kasię o wsparcie, podczas gdy ona ma swoje sercowe dylematy. Niespodziewanie Mariusz (Rafał Cieszyński) zaczął być o nią bardzo zazdrosny. Postawił jej nawet ultimatum - on albo Łukasz. By zostać z ukochanym, będzie musiała zerwać kontakty z mężem.