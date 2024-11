Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3088: Regina straci głowę dla Justina. Nie da już Frankowi żadnej szansy

W 3088. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Regina (Kamila Kamińska) zrozumie, że kocha Justina (Jasper Sołtysiewicz). Przyzna to w rozmowie z Kasią (Katarzyna Glinka). Opowie jej, jak bardzo Franek (Mateusz Banasiak) zaczął się starać o rodzinę, ale też i to, jak wiele znaczy dla niej Skotnicki. Kiedy dowie się, że on wycofał się z próby walki o nią, zdecyduje o przyszłości swojego małżeństwa