Barwy szczęścia, odcinek 3065: Kajtek nakryje Reginę i Justina. Zdrada żony Franka to koniec jej małżeństwa? - ZDJĘCIA

Regina przyznała, że jej małżeństwo przechodzi kryzys w 3052. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3052. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Czapla poskarżyła się Hermanowi, że Franek nie przyjeżdża do domu nawet w weekendy. Usłyszała od niego radę, by na kilka dni pojechała do męża, a on i inni pracownicy zastąpią ją w recepcji. Niestety, podczas jej nieobecności klub został okradziony.

Ewa i Justin zostali kochankami w 3052. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3052. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ewa Poraj zaprosiła Justina, by towarzyszył jej na imprezie. Skotnicki z początku odmówił, ale kiedy dowiedział się, że Regina pojechała do Franka do Bydgoszczy, zmienił zdanie sądząc, że nie ma u Czapli żadnych szans. Po imprezie Justin i Ewa byli już kochankami.

W 3065. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Regina ulegnie uczuciu Justina

W 3065. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Regina da piękny koncert w hotelu Stańskich. Przeleje do odgrywanej przez siebie muzyki wszystkie emocje, jakie ostatnio się w niej kotłują – poczucie rozczarowania małżeństwem z Frankiem, jego brak chęci, by je ratować, atencję zakochanego w niej Justina… Chłopak będzie zachwycony jej grą. Ale wieczór zepsuje mu kochanka Ewa. Zazdrosna influencerka odkryje, że Skotnicki bierze udział w koncercie, którego gwiazdą jest Regina i urządzi mu piekielną awanturę na oczach gości. Mocno go tym wkurzy. Justin postanowi definitywnie z nią zerwać, a Czapli jeszcze raz - tym razem żarliwiej - wyznać swoje uczucia. Regina go pocałuje, a całującą się namiętnie parę zobaczy Kajtek. Czy powie o wszystkim Frankowi? Czy też zatrzyma dla siebie to, co właśnie zobaczył?

„Barwy szczęścia" odcinek 3065 - wtorek, 05.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2