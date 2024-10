Barwy szczęścia, odcinek 3067: Ślub Natalii i Cezarego nie dojdzie do skutku? Po zerwanych zaręczynach Rawicz będzie mógł zrobić już tylko jedno - ZDJĘCIA

W 3034. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Cezary nie poprosił Natalii o wybaczenie

W 3034. odcinku „Barw szczęścia” Cezary rozmawiał z Natalią przebywającą w Indiach przez telefon na temat dziecka Sofii, które okazało się być jego, chociaż jeszcze nie wykonano żadnych badań genetycznych w tym kierunku. Za nic jej wtedy nie przeprosił, a przecież Zwoleńska była wtedy w strasznym stanie psychicznym. Zaczęła się zastanawiać, jaki sens ma jeszcze ta relacja… Zrozumiała, że dla niej ważniejsza od Cezarego jest jej siostra Malwina, której postanowiła pomóc w walce o jej nieletnie córki. Pomyślała, że Cezary niewart jest batalii o niego. Zupełnie straciła do niego zaufanie.

W 3065. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia wróci do Polski już bez pierścionka zaręczynowego

W 3065. odcinku serialu "Barwy szczęścia" tym razem Natalia przyleci do Polski. Okaże się, że jej odczucia się nie zmieniły. Postanowiła zamknąć rozdział swojego życia związany z Cezarym. Oddała mu pierścionek zaręczynowy i postawiła na miłość, ale siostrzaną. W Polsce zajmie się od razu kancelarią, która jeszcze działa tylko dzięki Klemensowi. Po aresztowaniu Szczepana mało brakowało, a trzeba by było ją zamknąć. Będzie spędzać czas z Malwiną i to jej pierwszej powie o zerwanych zaręczynach.

W 3067. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Cezary podąży za Natalią do Polski i będzie ją błagał o wybaczenie

W 3067. odcinku serialu "Barwy szczęścia" zerwane zaręczyny Natalii staną się dla jej rodziny smutną rzeczywistością, którą będą żyć jej wszyscy członkowie. Małgorzata i Malwina będą namawiać Zwoleńską, by wróciła do Cezarego. Rawiczowa odwrotnie – będzie przekonywać Sofię, by wykorzystała okazję i znowu zbliżyła się do ojca Czarka. Te zabiegi i intrygi przerwie nagle niespodziewany przyjazd Cezarego z Indii. Rawicz wreszcie zacznie starania o odzyskanie narzeczonej – przywiezie ze sobą pierścionek, który zdążyła mu już oddać.

„Barwy szczęścia" odcinek 3067 - piątek, 08.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2