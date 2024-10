Barwy szczęścia, odcinek 3063: Powrót Klemensa do pracy! Tylko on może uratować kancelarię

Kancelaria Zwoleńskiej w niebezpieczeństwie w 3062. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3062. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Marcin Kodur aresztuje mecenasa Krajewskiego z ogromną ilością gotówki w teczce przed budynkiem sądu. Dla podkomisarza będzie oczywiste, że Szczepan chciał wręczyć łapówkę sędziemu. Za aresztowaniem pójdzie nakaz rewizji kancelarii, by znaleźć tam dowody przestępstwa.

Chcąc ratować kancelarię przed rewizją, Asia dostanie wezwanie na komisariat w 3062. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Na posterunku w kancelarii zostanie już tylko Asia (Anna Gzyra). By nie stracić miejsca pracy i z czystej lojalności Sokalska zacznie nerwowo szukać wyjścia z sytuacji i znajdzie przepis głoszący, że nie wolno przeszukiwać kancelarii bez obecności przedstawiciela samorządu adwokackiego. To będzie strzał w dziesiątkę, który pozwoli odwlec rewizję. Tyle że sama dostanie wezwanie na komisariat...

W 3063. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Klemens postanowi wrócić do kancelarii i ocalić ją

Nad kancelarią zawisną czarne chmury. Do tej pory zawdzięczała ona swoją renomę dobrej sławie. A teraz? Policja, aresztowania, próba rewizji – jeszcze chwila, a trzeba ją będzie zamknąć. W takiej sytuacji do akcji wkroczy Klemens, który już dosyć długo przebywa na urlopie zdrowotnym będącym rezultatem zawału. Najwyższa pora wracać do pracy, bo za chwilę nie będzie miał do czego. Klemens będzie dla kancelarii Zwoleńskiej ostatnią deską ratunku.

„Barwy szczęścia" odcinek 3063 - czwartek, 31.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2