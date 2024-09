Barwy szczęścia, odcinek 3034: Głupie tłumaczenia Cezarego. Dziecko z Sofią to rezultat choroby?!

Barwy szczęścia, odcinek 3044: Mariusz to bankrut i oszust?! Kasia przypadkiem odkryje prawdę o ukochanym

Cezary będzie się plątał w zeznaniach podczas rodzinnego śniadania w 3034. odcinku „Barw szczęścia”

W 3034. odcinku „Barw szczęścia” Cezary będzie musiał stoczyć jeszcze jedną niewygodną rozmowę. Tym razem z Emilką, starającą się dociec, jak doszło do tego, że wujek Cezary ma dziecko z kobietą inną niż ciocia Natalia. Do rozmowy dojdzie przy śniadaniu:

- Jak to jest, że żenisz się z ciocią Natalią, a masz dziecko z tamtą panią?

- Spróbuję wyjaśnić. Kiedy byłem z tamtą panią, Sofią, to niczego nie pamiętałem, nie miałem pojęcia, kim jest Natalia. A jednocześnie byłem pewien, że Sofia to moja narzeczona. I wtedy to się stało – wyjaśni Cezary ze zbolałą miną.

- A byłeś w niej zakochany? - zada celne pytanie Emilka.

- Tak mi się wydawało. Byłem chory, nie byłem sobą – zacznie się plątać Rawicz.

- Tak jak mama, kiedy wyjechała? - będzie drążyć córka Malwiny (Joanna Gleń).

- Tak – skwapliwie przytaknie Cezary, zadowolony, że Emilka wyręcza go w pomysłach na odpowiedzi.

Cezary zupełnie niewiarygodny w swoich tłumaczeniach w 3034. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3034. odcinku „Barw szczęścia” Małgorzata wyjaśni Emilce, że Cezary nie był sobą, kiedy stracił pamięć.

- Ale teraz już wszystko pamiętam. Wiem, że chcę być mężem Natalii, wiem, że chcę być tatą Lei – powie Cezary sztucznie pewnym tonem. Ale kolejne pytanie rezolutnej dziewczynki zbije go z tropu:

- Ale skoro niczego nie pamiętałeś, nawet cioci Natalii, to jak pamiętałeś, jak się robi dzieci?

- Byłem chory, ale moje ciało pamiętało – tak Cezary wybrnie z trudnej sytuacji.

- Może tylko teraz tak mówisz? - Emilka to naprawdę trudna rozmówczyni, bo jest sceptyczna i podejrzliwa.

- Nic dziwnego, że nie rozumiesz. Ja też mam z tym problem – powie Cezary wymijająco.

Nie będzie dało się ukryć, że Cezary będzie się tłumaczył głupio, jak gdyby liczył na zupełną naiwność Małgorzaty. Czy uda mu się tak łatwo wybrnąć z kłopotów, w jakie wpakował siebie i innych?

Natalia zostawi Cezarego w nowym sezonie „Barw szczęścia”?

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Natalia będzie mieć dosyć niegodnego zaufania Cezarego. Poza tym, w całej swojej prostolinijności nie będzie chciała stanąć między Rawiczem a Sofią. Będzie myśleć o dobru małego Czarka, który będzie potrzebował ojca.

„Barwy szczęścia" odcinek 3034 - piątek, 20.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2