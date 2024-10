Barwy szczęścia, odcinek 3052: Ewa zrobi wszystko, by uwieść Justina. Szybko zostaną kochankami!

Justin już wcześniej wpadł w oko Ewie - w 3045. odcinku "Barw szczęścia"

W 3045. odcinku "Barw szczęścia" Justin oczarował influencerkę Ewę Poraj, przyprowadzoną do Fitness Klubu przez Wiktorię (Monika Mikołajczak). Kiedy dowiedziała się, że to doradca finansowy, wyciągnęła od niego numer telefonu.

Justin zabiegał o względy Reginy w 3045. odcinku "Barw „szczęścia”

W 3045. odcinku "Barw szczęścia" Justin powiedział Reginie, że coś do niej czuje. Ale Czapla nie była zainteresowana. Wytłumaczyła się życiem rodzinnym - mężem, a zwłaszcza dzieckiem.

W 3052. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ewa i Justin zostaną kochankami

W 3052. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ewa Poraj zaprosi Justina, by towarzyszył jej na imprezie, ale Skotnicki odmówi tłumacząc, że nie chce mieszać życia prywatnego z interesami.

- Z interesów zawsze możemy zrezygnować – powie Ewa, ale Justin stwierdzi, że woli tę drugą opcję, bo nie chce tracić świetnej klientki. Poraj nie da za wygraną i zacznie namawiać go, by potraktował imprezę jak biznes lunch. W końcu ulegnie namowom, gdy dowie się, że Regina pojedzie do Franka (Mateusz Banasiuk) do Bydgoszczy. Zaraz po imprezie Justin i Ewa zostaną kochankami.

„Barwy szczęścia" odcinek 3052 - środa, 16.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2