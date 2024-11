Barwy szczęścia, odcinek 3073: Franek na dobre wróci do Reginy i ich syna! Zrozumie, że rodzina jest ważniejsza od pracy

„Barwy szczęścia" odcinek 3073 – piątek, 15.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3073. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Franek obwieści Reginie, że wraca do rodziny

W 3073. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Franek podejmie decyzję ważną nie tylko dla niego, ale także dla jego rodziny, którą obawia się, że straci na rzecz Justina. Postanowi wrócić do Warszawy z Bydgoszczy i w stolicy szukać pracy.

- Wziąłem urlop na żądanie, potem wezmę bezpłatny... - powie żonie rozładowując samochód dostawczy z paczek zamówionych do Fitness Klubu.

- Tak nagle? - zdziwi się niemile zaskoczona Regina.

- Myślałem, że się ucieszysz…

- Po prostu mnie zaskoczyłeś, bo mówiłeś inaczej.

- Zrozumiałem, że tak się nie da, że muszę być na miejscu, jeśli nie chcę was stracić. Ja wiem, że mogłaś odczuć, że jest inaczej – postaram się to zmienić. No chyba jeszcze nie jest za późno?

- Jeszcze nie masz tej posady tu, w jednostce w Warszawie.

- No wiem, ale nie ta, to inna, coś znajdę. Grunt, że jesteśmy razem.

W 3073. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Regina nie ucieszy się z powrotu Franka

W 3073. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Regina nie będzie szczęśliwa, bo etap walki o Franka ma już za sobą. Kiedy mąż nie był nią zainteresowany, dała się zauroczyć zakochanemu w niej Justinowi. Kiedy Franek zdał sobie sprawę z zagrożenia, jakim jest młodszy od niego, przystojniejszy i traktujący Reginę po królewsku – jak zobowiązuje do tego jej imię – mężczyzna, dopiero wtedy poszedł po rozum do głowy. Żona zgodzi się na jego powrót do rodziny, ale skruszony Franek już nie odzyska jej uczuć, które skierowała do Justina.