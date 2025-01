Barwy szczęścia, odcinek 3113: Agata nabierze ochoty na ślub z Ignacym? Pozazdrości Malwinie i Natalii? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3113 - czwartek, 23.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3113 odcinku "Barw szczęścia" Agata nie odpuści pięknych przygotowań ślubnych, w których pomoże Asi. Sokalska to utalentowana krawcowa, więc z tego powodu Malwina i Natalia będą mogły liczyć na idealne dopasowanie sukienek i dobór odpowiednich dodatków. Ślub to bardzo ważny dzień w życiu obu kobiet, więc nic dziwnego, że zwrócą uwagę na każdy szczegół. Asia wykaże się cierpliwością i zrozumieniem. Agata także nie omieszka przegapić przygotowań do ważnego dniu w życiu Zwoleńskiej i Brodzińskiej. Nabierze ochoty na ślub z Ignacym?

Agata zacnie mierzyć dodatki ślubne w 3113 odcinku "Barw szczęścia"

Widzowie "Barw szczęścia" pamiętają zapewne, że do ślubu Pyrki nigdy nie doszło. Co prawda, lata tworzyła związek z Patrykiem (Konrad Skolimowski), a ukochany oświadczył się partnerce i to więcej niż raz! Niestety do ceremonii nie doszło, a para ostatecznie się rozstała. Zaręczyny zostały zerwane, a Pyrka weszła w nowy związek z Kieliszewskim. Podczas przygotowań ślubnych w 3113 odcinku "Barw szczęścia", Agata będzie żywo zainteresowana sukniami i dodatkami. Zdecyduje się nawet na przymierzenie opaski na włosy i doradzi Natalii oraz zachwyci się suknią Malwiny. Będzie to wyglądało tak, jakby sama z chęcią myślała o ślubie z ukochanym...

Kieliszewski oświadczy się Agacie?

Czy w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Ignacy postawi poważny krok i poprosi ukochaną o rękę? Ostatnio skupiał się raczej na odrestaurowaniu kampera, którym mieli wyruszyć w podróż. Trudno stwierdzić, czy Kieliszewski postawi na rozwój związku z Agatą i zaplanuje zaręczyny. Wszystko okaże się niebawem, w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia".