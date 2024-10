Barwy szczęścia, odcinek 3065: Podwójny ślub w kancelarii! Nie tylko Malwina i Herman pójdą do ołtarza?

W 3065. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia powie Malwinie o zerwanych zaręczynach

W 3065. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia wróci do Polski zaalarmowana przez Klemensa, który ponownie zajmie się pracą, by ratować kancelarię po aresztowaniu Szczepana. Zwoleńska prosto z lotniska przyjedzie do swojej firmy. Po południu razem z Malwiną wybiorą się na spacer do parku. Siostra, dumna z pierścionka zaręczynowego od Hermana, pokaże go Natalii:

- Na żywo wygląda sto razy lepiej niż na zdjęciu – pochwali go prawniczka.

- Wiesz... Przyszło mi do głowy, że może zorganizowałybyśmy podwójny ślub. Ja z Hermanem i ty z Cezarym. Dobry pomysł? – zaproponuje jej Malwina.

- Odpada. Zerwałam zaręczyny - oznajmi jej siostra.

Natalia powróci do kraju już bez pierścionka w 3065. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3065. odcinku serialu "Barwy szczęścia" okaże się, że Natalia postanowiła zamknąć rozdział swojego życia związany z Cezarym. W Indiach odda mu pierścionek zaręczynowy i postanowi skoncentrować się na problemach siostry. Będzie spędzać czas przede wszystkim z Malwiną i to jej pierwszej powie o zerwanych zaręczynach.

Cezary będzie błagał Natalię o wybaczenie w 3067. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3067. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Małgorzata i Malwina będą namawiać Zwoleńską, by wróciła do Cezarego, natomiast Rawiczowa będzie namawiała Sofię, by znowu zbliżyła się do jej syna. Te zabiegi i intrygi przerwie nagle niespodziewany przyjazd Cezarego z Indii. Rawicz rozpocznie starania o odzyskanie narzeczonej, przywożąc pierścionek, który mu zwróciła.

„Barwy szczęścia" odcinek 3065 - wtorek, 05.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2