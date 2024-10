Barwy szczęścia, odcinek 3054: Renata ukryje Ignacego przed Agatą. Wplącze się w ich prywatne sprawy - ZDJĘCIA

W 3049. odcinku serialu „Barwy szczęścia" problemy Ignacego w pracy powiększyły się

Ignacy zaczął dawać Agacie sygnały, że źle mu jest w nowej pracy, ale spotkał się tylko z drwinami i oskarżeniami o infantylizm. W 3049. odcinku serialu „Barwy szczęścia" późnym wieczorem otrzymany SMS niemal doprowadził go do łez.

W 3054. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Ignacy wyruszy w wymyśloną przez siebie delegację

W 3054. odcinku serialu „Barwy szczęścia" rankiem Agata i Ignacy zjedzą razem śniadanie. Kieliszewski pożegna się przed delegacją, z której ma wrócić następnego dnia. Agata będzie niepocieszona, ale znajdzie jeden plus w tej sytuacji – Ignacy nie będzie musiał być w biurze, którego tak bardzo nie lubi. Powie mu też wspaniałomyślnie – po tym, jak oceniła go jako dziecinnego i niedorosłego, bo nie przepada za swoją pracą – by poszukał sobie nowego zajęcia. Ignacy przyzna, że tak właśnie zamierza zrobić.

W 3054. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Ignacy ukryje się przed Agatą za barem Feel Good

W 3054. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Ignacy, niestety, nie będzie miał pojęcia, że Agata nie będzie mieć zamiaru poświęcić się tego dnia pracy i umówi się z Dagmarą w Feel Good. Kiedy będzie wysyłał aplikację na przedstawiciela handlowego, zobaczy przez witrynę zbliżającą się swoją dziewczynę. Przerazi się i nie wiedząc co robić, ukryje za barem obok stojącej za nim, kompletnie zaskoczonej Renaty. Sam zaczeka, zanim Agata nie usiądzie i wychylając się zza kontuaru, zostawi pieniądze za kawę i chyłkiem czmychnie na zewnątrz. Ale – katastrofa! - kiedy będzie w drodze do samochodu, zauważy go zmierzająca do kawiarni Dagmara. Zawoła go, ale Ignacy będzie udawał, że nie słyszy… Kilka minut później Agata dowie się od przyjaciółki, że ta widziała przed chwilą jej chłopaka, który przecież jest w delegacji… Renata usłyszy ich rozmowę i domyśli się, że coś tu bardzo nie gra…

„Barwy szczęścia" odcinek 3054 - piątek, 18.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

