Barwy szczęścia, odcinek 3049: Ostra reakcja Agaty zniszczy jej związek? Nie wesprze Ignacego - ZDJĘCIA

W 3049. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Agata ostro zruga Ignacego

W odcinku 3049 Ignacy podczas śniadania powie Agacie, że nie ma ochoty iść do pracy, bo atmosfera w niej „jest słaba”.

- Czyli ty, dorosły człowiek, nie chcesz iść do pracy, bo jest słaby vibe? - zaatakuje go od razu Pyrka.

Niestety, Ignacy niczego więcej nie wyjaśni, a Agata będzie zła, że poprzedniego wieczora, na firmowej imprezie się upił. Ale przed wyjściem swojej dziewczyny do pracy zapyta ją poirytowany, dlaczego lekceważy jego słowa.

- Bo się o ciebie troszczę. Masz dobrą pracę, dobre pieniądze.

- Właśnie dlatego mam się jej trzymać za wszelką cenę?

- Masz, rozumiem, jakieś inne propozycje? - zapyta Agata ironicznie.

- Nie mam.

- No właśnie. Ignacy, co ty w ogóle wymyślasz?! Od atmosfery to masz dom - kolacje przy świecach. A praca to tylko praca. Nikt nie każe ci się tam z nikim przyjaźnić! - odpowie mu ostro Agata.

- Ale ta „tylko praca” zajmuje mi większość życia…

- No dzień dobry! Witam w dorosłości! Na tym to polega! I co masz zamiar zrobić w takim razie? - zapyta zaczepnie.

- Poważnie myślę o tym, żeby odejść.

- Ale przecież nie masz nic innego na oku?

- To może przez jakiś czas będę na twoim utrzymaniu?

- No świetny pomysł… Tylko nie w twoim stylu. Lepiej wymyśl coś innego – Agata wyjdzie naburmuszona z domu.

W 3049. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Ignacy uda, że w pracy wszystko w porządku

W 3049. odcinku serialu „Barwy szczęścia" po południu Ignacy nie będzie chciał rozmawiać o pracy. Zapewni Agatę, że nie będzie musiała ich utrzymywać. Pyrka przeprosi go za swoje poranne słowa:

- Jeśli masz jakiś problem w pracy, to naprawdę damy sobie radę z mojej pensji przez jakiś czas – zapewni ukochanego ciepło. Ignacy odpowie, że w ogóle nie będzie takiej potrzeby.

Ignacy dostanie złą wiadomość w 3049. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3049. odcinku serialu „Barwy szczęścia" wieczorem Ignacy zdenerwuje się otrzymanym SMS-em i będzie miał łzy w oczach, kiedy Agata zejdzie do salonu ponaglić go, by przyszedł do łóżka. Pyrka nie zauważy jego załzawionych oczu…

Zdradzamy, że Ignacy liczył na otrzymanie innej posady, której nie otrzyma, a z obecnej się zwolni. Pożyczy samochód od kolegi i przed Hubertem będzie udawał, że jeździ służbowym. Wpadnie w spiralę kłamstw.

„Barwy szczęścia" odcinek 3045 - poniedziałek, 07.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2