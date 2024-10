Barwy szczęścia, odcinek 3053: Ignacy zostawi Agatę! Pożyczy samochód od kumpla i zniknie bez śladu

Barwy szczęścia, odcinek 3041: Malwina znów wróci do szpitala! Nie przeżyje rozłąki z Rozalką

"Barwy szczęścia" odcinek 3053 - czwartek, 17.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Igancy w 3053 odcinku "Barw szczęścia" złoży wypowiedzenie w pracy, jednak nie poinformuje o tym Agaty. Jak podaje światseriali.interia.pl Kieliszewski zacznie budować sieć kłamstw, z której później bardzo ciężko będzie mu się wplątać. Z racji, że już wcześniej mężczyzna nie czuł, że ma wsparcie w partnerce, postanowi zataić przed nią fakt odejścia z Food Complex i wmówi jej, że musi pilnie wyjechać służbowo. Sprytny Kieliszewski pożyczy auto od kumpla i zniknie na pewien czas. Czy Agata w pewnym momencie odszyfruje, jaka jest prawda czy może jednak będzie żyć w przekonaniu, że jej ukochany spełnia się zawodowo w firmie, w której męczy się już od jakiegoś czasu?

Igancy w 3053 odcinku "Barw szczęścia" złoży wypowiedzenie w pracy, jednak szybko tego pożałuje. Okaże się, że praca, na którą liczył w innym miejscu nie wypali i sprawi, że Kieliszewski zostanie na lodzie. W nerwach i panice, Ignacy wplącze się w kolejne kłamstwa wymyślając na poczekaniu, że dostał z pracy służbowy samochód i musi jechać w trasę na dłuższy czas.

- Jadę w trasę i to pewnie na dłużej. - Przynajmniej nie będziesz musiał chodzić do biura.

