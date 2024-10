Barwy szczęścia, odcinek 3053: Celina szantażowała ludzi dla kasy! Zdradzi Łukaszowi swój najgorszy sekret

"Barwy szczęścia" odcinek 3053 - czwartek, 17.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3053 odcinku "Barw szczęścia" Celina nie wytrzyma napięcia, jakie narośnie między nią a Łukaszem, i postanowi zdradzić mu swoją przerażającą tajemnicę z przeszłości. Jak podaje światseriali.interia.pl podczas dramatycznej rozmowy wyzna, że kiedyś żyła z szantażu, oszukując innych i niszcząc ich życie.

- Chcę cię przeprosić... Za tę scenę rano... Chciałam ukarać Podolską, bo kiedyś sama byłam taka, jak ona. Szantażowałam innych i z tego żyłam. Wszystko dla kasy. Wielu ludziom zniszczyłam życie. Zrozumiem, jeśli po tym, co ci powiedziałam, nie będziesz już chciał ze mną pracować. I w ogóle mnie znać. - Nie jesteś już przecież tą samą osobą. Od tamtej pory pomogłaś wielu ludziom.

"Barwy szczęścia", odcinek 3053 - Celina zdradzi Łukaszowi swój największy sekret

W 3053 odcinku "Barw szczęścia" wyznanie Celiny stanie się punktem zwrotnym w jej relacji z Łukaszem. Jej mroczna przeszłość jako oszustki i szantażystki będzie szokującym odkryciem, które zmieni ich wspólną przyszłość. Jak na to zareaguje Sadowski? Czy da Celinie szansę na naprawienie swoich błędów, czy może jej przeszłość okaże się zbyt ciężkim brzemieniem, by kontynuować ich współpracę?

Czy Łukasz wybaczy Celinie jej przeszłość?

Łukasz będzie wstrząśnięty wyznaniem Celiny, ale zamiast ją osądzać, spróbuje zrozumieć, co nią kierowało. "Zmieniłaś się, to, co robiłaś kiedyś, nie ma już znaczenia," odpowie, próbując pocieszyć swoją wspólniczkę. W 3053 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski zrozumie, że Celina nie jest już tą samą osobą, którą była w przeszłości. Choć jej dawne zachowania będą poważne, Łukasz postanowi dać jej drugą szansę i przekona ją, że każdy może się zmienić. Jednak to wyznanie na zawsze odmieni ich relację - czy będzie w stanie spojrzeć na nią tak samo jak wcześniej?