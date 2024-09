Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3048: Szczęście Agaty i Ignacego nie potrwa długo! Odkryje jego sekret i wszystko się zmieni - ZDJĘCIA

W 3048 odcinku "Barw szczęścia" Agata (Natalia Zambrzycka) i Ignacy (Olaf Staszkiewicz) spędzą ze sobą romantyczny wieczór walentynkowy. Pyrka będzie ogromnie szczęśliwa u boku swojego ukochanego, który będzie jednak skrywał przed nią pewien sekret. Ale oczywiście w 3048 odcinku "Barw szczęścia" siostra Huberta (Marek Molak) nie będzie tego świadoma. Jednak, gdy prawda w końcu wyjdzie na jaw, to ku przerażeniu Kieliszewskiego, postawa Agaty diametralnie się zmieni. Czy to będzie ich koniec? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!