Barwy szczęścia, odcinek 3048: Walentynkowy koszmar Asi i Huberta! Czy Pyrka spędzi je samotnie z Marysią?

"Barwy szczęścia" odcinek 3048 - czwartek, 11.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3048 odcinku "Barw szczęścia" Hubert stanie przed poważnym dylematem. Marysia, nie mogąc zaakceptować Asi, ponownie pokaże, że jest w stanie zawalczyć o ojca na swój sposób. Dziewczynka nie mogąc wciąż pogodzić się z tym, że Asia zajmuje miejsce jej mamy postanowi zniszczyć zbliżający się dzień zakochanych! Walentynki, które miały być wyjątkowym dniem dla Huberta i Asi, mogą zamienić się w dramatyczne starcie między córką a partnerką Pyrki. Czy Hubert ulegnie Marysi i spędzi ten dzień z nią, zapominając o ukochanej?

Czy Asia, mimo że ma już dość nieustających napięć z Marysią, wytrzyma presję? W 3048 odcinku "Barw szczęścia" zobaczymy, jak Pyrka zostaje postawiony przed trudnym wyborem. Hubert wie, że jeśli spędzi walentynki z córką, Asia poczuje się opuszczona. Jednak Marysia, jak na prawdziwą manipulatorkę przystało, spróbuje wymusić na ojcu decyzję, której skutki mogą być nieodwracalne dla jego relacji z Asią.

Marysia zniszczy walentynki Huberta i Asi

Marysia wyjdzie na pierwszy plan jako prawdziwa bohaterka domowego dramatu. Zdeterminowana, by nie dopuścić do zbliżenia się Asi do jej ojca, Marysia w 3048 odcinku "Barw szczęścia" zorganizuje plan, który ma na celu zniszczenie ich romantycznych planów na walentynki. Dziewczynka, choć młoda, doskonale wie, jak wpłynąć na ojca, a Hubert, rozdart pomiędzy miłością do córki a uczuciami do Asi, będzie musiał podjąć trudną decyzję.

Nieudane walentynki Asi i Huberta! Kobieta będzie mieć do niego żal?

Asia w 3048 odcinku "Barw szczęścia" znów będzie musiała zmierzyć się z brakiem sympatii ze strony Marysi, córki Huberta. Tym razem dziewczynka nie będzie chciała dopuścić do tego, by jej ojciec spędził z nią walentynki. Zdradzamy, że kobieta będzie liczyła na romantyczny wieczór u boku Huberta, ale Marysia skutecznie pokrzyżuje im plany. Czy Asia będzie miała do niego żal za to, że kolejny raz Marysia staje między nimi, a może w ogóle się tym nie przejmie? O tym przekonamy się już niebawem!