Barwy szczęścia, odcinek 3031: Marysia tylko uda akceptację Asi! Znów pokaże, na co ją stać - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3031 - wtorek, 17.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3031 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach okaże się, że akceptacja Asi przez Marysię będzie jedynie pozorna! Co prawda, córka Huberta ogromnie szczęśliwa i wdzięczna nowej kochance ojca za to, że uszyła dla niej wymarzony strój na szkolne przedstawienie, w którym początkowo nie będzie chciała grać, gdyż nie spodoba jej się przyznana jej rola, to za sprawą Sokalskiej to się zmieni! Matka Emila (Artem Malaszczuk) stworzy dla niej niebanalną kreację, która tak przypadnie młodej Pyrce do gustu, że aż z radości wtuli się w ramiona Asi, czym mocno ją wzruszy. Tym bardziej, że zarówno ona, jak i Hubert będą myśleli, że dzięki temu ich rodzinny konflikt będzie można uznać za rozwiązany, ale niestety w 3031 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej okaże się inaczej!

Marysia znów zacznie być wrogo nastawiona do Asi w 3031 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

Wszystko przez to, że w 3031 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Marysia wcale nie będzie chciała świętować swojego udanego występu w towarzystwie Asi i Emila, czym mocno zdziwi Huberta. Tym bardziej, że córka tak świetnie wypadnie właśnie dzięki kreacji od Sokalskiej, którą przecież była zachwycona i chwaliła się innym, przez co Sokalska zaczęła zbierać kolejne zlecenia, gdy przy okazji wyszło na jaw, że jest dyplomowaną krawcową i specjalistką od kostiumów teatralnych. I choć młoda Pyrka była ogromnie zachwycona tym faktem, to jednak w 3031 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej już jej przejdzie. A Hubert zda sobie się sprawę, że to jeszcze nie koniec problemów z córką...

Asia i Hubert nie rozstaną się przez Marysię w 3031 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Ale mimo tego w 3031 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach nie będzie miał zamiaru kończyć swojego związku z Asią. A wręcz przeciwnie, gdyż za bardzo będzie mu zależało na swojej ukochanej. Tyle tylko, że zyska przy tym kolejnego przeciwnika, gdyż w walkę o Sokalską włączy się także jej dawny kochanek, Szczepan Krajewski (Robert Gularczyk), o czym przekona się, gdy kolejnego dnia odwiedzi ją w pracy z pięknym bukietem kwiatów w ramach podziękowania i przeprosin za córkę. W 3032 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej prawnik od razu zainteresuje się nowym partnerem Asi i zacznie o niego wypytywać. I choć Sokalska da mu ewidentnego kosza już wcześniej, to on jednak nie odpuści. Tym bardziej, w przypadku braku finalnej akceptacji przez Marysię, w czym zobaczy swoją szansę!